Tempête Nils : la trajectoire détaillée, alerte rouge dans plusieurs départements

La tempête Nils secoue la France ce mercredi 11 février. Des départements basculent en vigilance rouge face à la puissance des rafales ou aux risques de crues importants.

L'ESSENTIEL La tempête Nils traverse la France à partir de ce mercredi 11 février au soir. L'épisode touche dans la soirée la façade atlantique puis se décale en direction du golfe du Lion, de la PACA et de la Corse dans la nuit et pour la journée de jeudi selon la trajectoire annoncée par la Chaîne Météo.

Les rafales de la tempête Nils sont de l'ordre de 120 à 140 km/h sur le littoral atlantique, de 100 à 110 km/h dans les terres du sud-ouest et de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée. Elles pourraient être particulièrement puissantes avec des valeurs records dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, indique Météo France.

Le vent souffle déjà fort en Corse ce mercredi, qui écope donc d'une vigilance orange pour vents violents. En soirée, la vigilance orange sera activée pour la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et la Charente. A 6 heures jeudi, l'Aude bascule en vigilance rouge pour vents. "Tempête d'ouest d'une force et d'une ampleur peu fréquentes, et se produisant dans un contexte de sols détrempés", précise Météo France pour l'Aude.

Cette situation météo provoque des risques de crues avec la Gironde et le Lot-et-Garonne placés en vigilance rouge : d'importants débordements sont attendus. La mer s'agite aussi, notamment sur la Corse, avec un risque de submersion.

Suite aux fortes précipitations, le sol est très meuble et la végétation fragilisée, provoquant un risque de chutes d'arbres. Des perturbations des transports sont aussi possibles et il faut être prudent sur les routes. La trajectoire de la tempête Nils selon la Chaîne Météo

En direct

18:55 - Ces endroits où la tempête Nils s'apprête à être particulièrement violente Selon le météorologue Guillaume Séchet, ce sera sur le relief des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault que la tempête Nils devrait être, dans les heures qui viennent, très violente. Mais pas seulement. Sur la plaine de l'Aude aussi le vent sera fort. Les rafales devraient atteindre entre 130 et 150 km/h. 18:35 - La tempête Nils vue du ciel Sur X, Keraunos a publié il y a quelques heures les images satellites de la tempête Nils. Elle arrive sur l'ouest du pays depuis cet après-midi. Voici la carte des départements en vigilance pour le passage de la tempête Nils. Elle est mise à jour en temps réel après chaque bulletin de vigilance de Météo France. 18:24 - Des dégâts assez importants attendus Suite aux bourrasques, des dégâts assez importants pourraient concerner les départements en vigilance. Les sols étant gorgés d'eau, les infrastructures sont plus fragiles tout comme la végétation. "Cela aggrave la fragilité des infrastructures et des végétaux, donc on s’attend potentiellement à des dégâts (...) assez importants entre les côtes aquitaines et le Languedoc", a déclaré à l’AFP Sébastien Léas, prévisionniste de Météo-France. 18:05 - Un épisode de fortes vagues annoncé en Corse Sur la Corse-du-Sud, une vigilance orange vagues-submersion est prévue dans l'après-midi. "Les vents violents d'Ouest à Nord-Ouest soufflant sur le nord du bassin lèvent de très fortes vagues de secteur Ouest, atteignant la façade occidentale de la Corse jeudi vers la mi-journée, le maximum des vagues étant attendu en soirée", précise Météo France. "Le déferlement de ces fortes vagues risque de provoquer des submersions par franchissement de paquets de mer, ainsi que des chocs mécaniques sur le littoral occidental de la Corse-du-Sud", ajoute l'institut. 17:55 - L'Aude et les Pyrénées-Orientales ferment leurs écoles Les établissements scolaires seront fermés jeudi dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude par précaution. La préfecture de l'Aude, placée en vigilance rouge à partir de 6 heures jeudi, a donné quelques consignes de sécurité. 17:37 - Un risque électrique signalé Enedis vient de prévenir que des coupures d'électricité pourraient être occasionnées par la tempête, notamment en Nouvelle-Aquitaine dans un premier temps. Il faut être prudent face au risque électrique. 17:00 - Un appel à la prudence sur les routes Vinci Autoroutesa invité à la prudence sur les axes concernés par la tempête. Elle pourrait impacter les conditions de circulation sur "les autoroutes A10, A62, A63, A64, A641, A83, A837, A87 et A89 du réseau”. Demain, “la tempête progressant vers le Golfe de Gascogne, les autoroutes A20, A61, A620, A64, A645, A66, A68, A680, A709, A75 et A9 viendront s’ajouter aux axes concernés par la tempête”. Il faut bien s'informer sur les conditions météo avant tout déplacement. LIRE PLUS

EN SAVOIR PLUS

La vigilance rouge est rarement activée. Elle correspond à "des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle". Les pouvoirs publics donnent alors souvent des consignes de sécurité pour de telles situations. Les rafales les plus fortes de cet épisode pourraient atteindre 190 km/h en Corse sur le Cap. La tempête s'évacuera finalement en fin de matinée jeudi pour le sud-ouest et pour la Méditerranée en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi.