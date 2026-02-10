Tempête Nils : une dizaine de départements en alerte orange crues, le vent commence aussi à se lever
Suite à d'importants cumuls de pluie, les vigilances oranges pour crues ont été étendues. Dès mercredi, le vent va, par ailleurs, se renforcer à l'approche de la tempête Nils.
Une perturbation très active continue de toucher la France. Un vaste système dépressionnaire atlantique entraine des pluies sur une majeure partie du pays. Ce mardi 10 février, elles sont particulièrement abondantes dans le sud-ouest et notamment proche des reliefs (contreforts du Massif central et piémont pyrénéen). Les cumuls pourraient atteindre jusqu'à 50 mm de pluie sur la journée et 70 mm sur les reliefs. C'est pourquoi Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune pluie-inondation : le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Dordogne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Les précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux, notamment sur la façade ouest.
Ces pluies se produisent sur des sols déjà saturés, ce qui provoque un risque de crues important des cours d'eau. Douze départements sont désormais placés en vigilance orange crues depuis le bulletin de 16 heures de Météo France : le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Vendée, la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Deux-Sèvres.
La tempête Nils approche
Dans la nuit, le vent se renforce avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la façade atlantique et jusqu'à 100 km/h sur le Massif Central. Mercredi, la perturbation continue sur une large moitié ouest, particulièrement active dans le Puy-de-Dôme et le Cantal placés en vigilance orange pluie-inondation suite à un "épisode pluvieux important, aggravé par l’apport dû à la fonte de la neige présente sur le relief, susceptible d'engendrer des réactions des cours d'eau". Le vent va continuer à se renforcer sur l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, selon Météo-France, avec notamment une forte tramontane. La Corse est déjà placée en vigilance orange vent pour la journée de mercredi avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h sur les caps. C'est en soirée que la tempête désormais nommée Nils va véritablement arriver par le littoral atlantique avec des rafales jusqu'à 140 km/h sur le littoral charentais et aquitain. La mer va aussi s'agiter, notamment sur la côte basque, avec des vagues jusqu'à 9 mètres.
Jeudi, le vent soufflera alors fort sur le littoral atlantique, mais aussi sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. "Les rafales les plus fortes sont attendues en deuxième partie de nuit et en matinée de jeudi", précise Météo France. A cause des sols gorgés d'eau, les arbres et infrastructures peuvent être fragilisés et donc vulnérables face aux puissantes rafales. La prudence est de mise.
18:00 - La trajectoire de la tempête Nils se précise
La tempête Nils va traverser le sud de la France entre mercredi soir et jeudi soir, selon La Chaine Météo. La côte aquitaine d'abord à partir de la fin de soirée de mercredi puis dans la nuit, avec des rafales à plus de 130 km/h et 110 dans les terres. La Corse fera aussi face à de puissantes rafales dès mercredi. En fin de nuit, les vents s'engouffrent entre le Massif central et les Pyrénées, créant un épisode intense de tramontane. Jeudi, les rafales pourront localement dépasser les 150 km/h. La Provence sera ensuite touchée et de nouveau la Corse.
17:30 - 9 nouveaux départements en vigilance crues
Les pluies sont durables dans le sud-ouest avec des cumuls importants notamment sur les Pyrénées-Atlantiques, dépassant les 60mm. Elles vont aussi devenir plus soutenues des Alpes au Jura. L'événement à relever est surtout le passage en vigilance crues de 9 nouveaux départements qui ont rejoint la Vendée, les Deux-Sèvres et le Morbihan. Il s'agit de La Corrèze, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Ariège et la Haute-Garonne. Plusieurs cours d'eau sont donc en alerte.
15:52 - La tempête Nils se confirme
Elle était annoncée par les météorologues, mais c'est désormais clair : la France va faire face à une tempête qui a été nommée Nils. Elle abordera le littoral atlantique mercredi soir. Les rafales toucheront notamment le littoral aquitain et charentais avec des rafales de 120 à 140 km/h. Jeudi matin, le vent va encore souffler fort dans l'ouest et va s'étendre sur le pourtour méditerranéen et la Corse. "Les vents atteignent 120 à 140 km/h dans les plaines de l'Aude, sur les hauteurs de l'Hérault et de la Lozère. En Corse, le vent souffle violemment sur les extrémités et le relief et les rafales atteignent souvent 120 à 140 km/h sur la partie orientale, et même 130 à 150 km/h dans la région de Porto-Vecchio", précise Météo France.
12:08 - La pluie se renforce
De fortes pluies s'abattent ce mardi 10 février. A la mi-journée, elles concernent l'ensemble du bassin du sud-ouest et gagnent le golfe du Lion. L'intensité est aussi forte sur le Massif Central. Cet après-midi, elles peuvent prendre un caractère orageux, notamment proche de l'océan. Le temps reste pluvieux des Hauts-de-France à l'est.