Tempête Nils : une dizaine de départements en alerte orange crues, le vent commence aussi à se lever

Suite à d'importants cumuls de pluie, les vigilances oranges pour crues ont été étendues. Dès mercredi, le vent va, par ailleurs, se renforcer à l'approche de la tempête Nils.

Une perturbation très active continue de toucher la France. Un vaste système dépressionnaire atlantique entraine des pluies sur une majeure partie du pays. Ce mardi 10 février, elles sont particulièrement abondantes dans le sud-ouest et notamment proche des reliefs (contreforts du Massif central et piémont pyrénéen). Les cumuls pourraient atteindre jusqu'à 50 mm de pluie sur la journée et 70 mm sur les reliefs. C'est pourquoi Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune pluie-inondation : le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Dordogne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Les précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux, notamment sur la façade ouest.

Ces pluies se produisent sur des sols déjà saturés, ce qui provoque un risque de crues important des cours d'eau. Douze départements sont désormais placés en vigilance orange crues depuis le bulletin de 16 heures de Météo France : le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Vendée, la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Deux-Sèvres.

La tempête Nils approche

Dans la nuit, le vent se renforce avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la façade atlantique et jusqu'à 100 km/h sur le Massif Central. Mercredi, la perturbation continue sur une large moitié ouest, particulièrement active dans le Puy-de-Dôme et le Cantal placés en vigilance orange pluie-inondation suite à un "épisode pluvieux important, aggravé par l’apport dû à la fonte de la neige présente sur le relief, susceptible d'engendrer des réactions des cours d'eau". Le vent va continuer à se renforcer sur l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, selon Météo-France, avec notamment une forte tramontane. La Corse est déjà placée en vigilance orange vent pour la journée de mercredi avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h sur les caps. C'est en soirée que la tempête désormais nommée Nils va véritablement arriver par le littoral atlantique avec des rafales jusqu'à 140 km/h sur le littoral charentais et aquitain. La mer va aussi s'agiter, notamment sur la côte basque, avec des vagues jusqu'à 9 mètres.

Jeudi, le vent soufflera alors fort sur le littoral atlantique, mais aussi sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. "Les rafales les plus fortes sont attendues en deuxième partie de nuit et en matinée de jeudi", précise Météo France. A cause des sols gorgés d'eau, les arbres et infrastructures peuvent être fragilisés et donc vulnérables face aux puissantes rafales. La prudence est de mise.