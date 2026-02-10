Vigilance météo : des alertes crues déclenchées et la tempête se prépare, les départements concernés

D'importants cumuls de pluie sont attendus ce mardi 10 février. Des orages peuvent aussi éclater, et cela ne va pas s'améliorer dans les jours à venir.

Une perturbation très active continue de toucher la France. Un vaste système dépressionnaire atlantique entraine des pluies sur une majeure partie du pays. Ce mardi 10 février, elles sont particulièrement abondantes dans le sud-ouest et notamment proche des reliefs (contreforts du Massif central et piémont pyrénéen). Les cumuls pourraient atteindre jusqu'à 50 mm de pluie sur la journée et 70 mm sur les reliefs. C'est pourquoi Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune pluie-inondation dans son bulletin de 10 heures : le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Dordogne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

Les précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux, notamment sur la façade ouest. 25 départements sont alors en vigilance jaune orages : le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Ces pluies se produisent sur des sols déjà saturés, ce qui provoque un risque de crues important des cours d'eau. Trois départements sont placés en vigilance orange crues : le Morbihan, la Vendée et les deux Sèvres. "Crues importantes prévues sur le Blavet (56), le Lay (85) la Sèvre nantaise (85,79)", prévient Météo France.

Une tempête en approche ?

Dans la nuit, le vent se renforce avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la façade atlantique et jusqu'à 100 km/h sur le Massif Central. Mercredi, la perturbation continue sur une large moitié ouest, particulièrement active en Bretagne, et le vent va continuer à se renforcer et s'étendre jusqu'en Méditerranée avec une forte tramontane.

Jeudi, "une tempête nommée NILS est attendue de la côte aquitaine à la Méditerranée", prévient La Chaine météo. Les rafales pourraient alors dépasser les 140 km/h et la mer sera agitée. Il faudra donc bien suivre les prévisions.