Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 10 février 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 39 millions d'euros sont mis en jeu. Ne reste plus qu'à… trouver les résultats.

Le tirage Euromillions de ce mardi 10 février 2026 propose une cagnotte de 39 millions d'euros. On est bien loin des 178 millions d'euros remportés il y a peu par un couple d'Alsaciens. C'était le 28 novembre dernier. Mais 39 millions d'euros représentent tout de même une sacrée somme. Si un joueur parvient à trouver les bons résultats Euromillions, il remportera l'équivalent de 27 027 smic net.

Pour participer au tirage Euromillions, rien de plus simple. Il s'agit de cocher cinq chiffres parmi les 50 proposés et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Attention, pour valider sa combinaison et tenter de trouver les résultats Euromillions du jour, il faut valider sa ou ses grilles avant 20h15. Le résultat est généralement connu vers 21 heures pour le My Million et 21h30/22 heures pour le reste de la combinaison gagnante :

Le 2e plus grand gagnant Euromillions de 2025

En novembre dernier, un couple d'Alsaciens était donc parvenu à parier sur le résultat Euromillions vainqueur, remportant la coquette somme de 178 millions d'euros. "Nous sommes riches !" avait alors envoyé par SMS le mari à sa femme, après avoir découvert les résultats du tirage Euromillions. Une victoire qui tombait particulièrement bien pour ce couple désireux de… changer de voisins. Le couple avait révélé vouloir, en premier lieu, acheter "une maison avec plusieurs chambres, un jardin et, surtout, pas de voisins".

Le couple avait parié ce jour-là sur le 5, le 29, le 33, le 39, le 42 et les numéros étoile 3 et 9. Auprès de la Française des jeux, le mari avait également confié vouloir "faire profiter ceux qui [lui] sont chers de cette chance incroyable". "Mon bonheur, c'est de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir mes proches et faire plaisir autour de moi", avait ajouté le vainqueur du deuxième plus gros jackpot Euromillions de 2025. En effet, en août dernier, cinq amis étaient parvenus à remporter 250 millions d'euros ensemble.