Sophie Adenot : 200 expériences prévues, des opérations plombiers et toilettes… Ce qu'elle va faire dans l'espace peut étonner

Au cours des huit à neuf mois de son séjour dans l'ISS, l'astronaute française Sophie Adenot aura de nombreuses activités à réaliser : entre expériences scientifiques et tâches du quotidien.

À moins d'un nouvel imprévu, météorologique notamment, la Française Sophie Adenot s'envolera ce vendredi 13 février 2026 à 11h15 (heure de Paris) direction la Station spatiale internationale (ISS). Trois décennies après le premier vol de la Française Claudie Haigneré, l'ingénieure de 43 ans doit effectuer un séjour dans l'espace de huit à neuf mois, soit le voyage le plus long jamais effectué par un astronaute de Agence spatiale européenne (ESA).

Durant ces huit à neuf mois donc, Sophie Adenot va participer à quelque 200 expériences scientifiques et technologiques, rapporte Le Parisien. La Française doit notamment tester l'échographe assisté par une IA EchoFinder dont l'objectif est de permettre, à terme, aux astronautes en mission pour la Lune ou, un jour peut-être, sur Mars, de réaliser des examens de manière autonome, le délais de communication à ces distances étant trop long pour permettre un guidage depuis la Terre.

Sortir dans l'espace, mais aussi réparer les toilettes !

Sophie Adenot profitera également de son séjour au sein de l'ISS pour s'exercer sur des simulateurs de pilotage de module lunaire. Le but sera alors de regarder comment le cerveau parvient à maintenir ses capacités de navigation après plusieurs mois en microgravité. À cela s'ajouteront sans doute quelques expériences proposées aux astronautes, quand le temps leur permet, dans un pot à tâches. Mais surtout, l'ISS étant comme une maison pour les astronautes, il y aura forcément des activités moins originales auxquelles il faudra se soumettre. Ainsi Sophie Adenot devrait s'occuper de la plomberie ou des l'électricités. Des tâches basique comme réparer les toilettes ou changer une ampoule seront au programme.

Sur ses temps de pause, soit l'équivalent d'une journée sur une semaine, l'astronaute française pourra bien sûr contacter ses proches, lire ou regarder des films ou série. On se rappelle notamment de Thomas Pesquet qui prenait de nombreuses photos. Il sera aussi question pour l'astronaute de se maintenir en condition physique. Apesanteur oblige, les muscles ont tendance a rapidement s'atrophier. 2h30 de sport sont donc recommandés chaque jour. Mais Sophie Adenot pourrait bien participer à une ou plusieurs sorties dans l'espace. Entre le printemps et l'été, il sera notamment question de mettre à niveau les panneaux solaires.