Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 11 février 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats de ce mercredi 11 février seront dévoilés dans cet article ce soir.

Ce mercredi 11 février 2026, la Françaises des jeux organise un nouveau tirage Loto. Pour ce deuxième rendez-vous de la semaine, sont proposés seulement deux millions d'euros, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. La faute à un petit chanceux qui a trouver les résultats lors du précédent rendez-vous, lundi. Il est possible de tenter de trouver le résultat Loto jusqu'à 20h15, au-delà, la grille sera validée pour le tirage suivant.

À noter que le tirage du Loto permet de faire de nombreux gagnants puisque 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort en parallèle de la combinaison de base qui permet d'empocher le jackpot classique. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Loto seront mis à disposition vers 21 heures ici même :

Un quatrième tirage Loto cette semaine !

Si vous ratez le coche ce mercredi soir, le prochain tirage du Loto n'aura pas lieu samedi, contrairement à d'habitude, mais bien vendredi ! Et ce ne sera pas n'importe quel tirage. Vendredi 13 oblige, la Française des jeux organise un Super Loto avec une cagnotte des plus séduisantes : 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! Vendredi, ce ne seront pas 10, mais bien 50 codes LOTO qui seront tirés au sort. Comme lors de chaque tirage Loto, à l'heure des résultats, ces codes permettront de faire remporter 20 000 euros chacun. Ce sera donc un million d'euros qui sera distribué, quoi qu'il arrive, vendredi vers 21 heures !