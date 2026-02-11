Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 11 février 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 11 février a-t-il fait un grand gagnant ? Retrouvez les résultats gagnants du jour !

Le tirage Loto de ce mercredi 11 février 2026 n'a pas fait de grand vainqueur selon la répartition des gains communiquée par la Française des jeux. Pas de vainqueur au rang un ni au rang deux. Les premiers grands gagnants ont seulement réussi à parier sur quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance du jour, se hissant ainsi péniblement au troisième rang des vainqueurs. Pas moins de 19 grilles sont dans cette situation et permettent à leurs détenteurs de remporter 10 098,10 euros chacun.

Au quatrième rang, on retrouve les quelque 189 grilles cochées de seulement quatre des cinq bons chiffres. Chacune permet à son propriétaire de remporter 718,30 euros. Pour savoir si vous avez remporté un petit quelque chose pour ce tirage Loto, le mieux est encore de consulter les résultats gagnants ci-dessous :

Tirage du Loto du mercredi 11 février 2026 3 - 32 - 36 - 44 - 47 8

Joker+ : 8 751 063

Option 2nd tirage : 1 - 2 - 12 - 28 - 47

10 codes gagnants : A 2416 4111 - A 3069 0214 - H 0273 4423 - H 5301 4474 - H 8446 7551 - J 9152 0597 - M 0911 5734 - P 7764 4308 - S 6175 0067 - T 7905 2144

Un quatrième tirage Loto cette semaine !

Si vous avez raté le coche ce mercredi soir, le prochain tirage du Loto n'aura pas lieu samedi, contrairement à d'habitude, mais bien vendredi ! Et ce ne sera pas n'importe quel tirage. Vendredi 13 oblige, la Française des jeux organise un Super Loto avec une cagnotte des plus séduisantes : 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! Vendredi, ce ne seront pas 10, mais bien 50 codes LOTO qui seront tirés au sort. Comme lors de chaque tirage Loto, à l'heure des résultats, ces codes permettront de faire remporter 20 000 euros chacun. Ce sera donc un million d'euros qui sera distribué, quoi qu'il arrive, vendredi vers 21 heures !

Mais contrairement à d'habitude, pour participer à ce tirage Loto exceptionnel, il faudra débourser 3 euros, et non pas 2,20 euros. La faute, si l'on peut dire, au nombre important de vainqueurs promis pour ce tirage exceptionnel, car il y a toujours un revers de la médaille. Comme pour n'importe quel tirage Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 avant la révélation des résultats Loto vers 21 heures. En cas d'absence de vainqueurs, 14 millions d'euros seront remis en jeu au prochain rendez-vous.