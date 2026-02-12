Vigilance avalanche : les départements concernés et les stations fermées

Météo France a placé plusieurs régions en vigilance absolue pour avalanche. Plusieurs stations de ski sont fermées.

Après plusieurs semaines de pluies incessantes sur l'ouest, les conditions météorologiques franchissent un nouveau seuil de sévérité. Ce jeudi 12 février 2026, la France fait face à la tempête Nils. Arrivé par l'Atlantique, ce système dépressionnaire musclé traverse le pays d'ouest en est, laissant dans son sillage des vents violents et des conditions montagnardes extrêmes.

Les premiers signes de Nils se sont manifestés dès le mercredi 11 février, avec des rafales enregistrées à 100 km/h sur les côtes bretonnes et aquitaines. Aujourd'hui, le phénomène s'intensifie. Si le vent continue de balayer l'Hexagone, c'est en Méditerranée que la situation devient particulièrement spectaculaire : en Corse, des vagues massives pouvant atteindre 10 mètres de hauteur sont attendues, menaçant le littoral d'un risque de submersion.

Le cœur de l'alerte se déplace désormais vers les massifs alpins. Face à la combinaison de vents tempétueux et de chutes de neige massives, Météo France a pris des mesures radicales :

Vigilance Rouge : Déclenchée pour un risque d'avalanches majeur en Savoie.

Vigilance Orange : Étendue à l'Isère, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes.

L'agence météorologique qualifie la situation de "remarquable" et d'"exceptionnelle", particulièrement en Haute-Tarentaise et dans le secteur du Mont-Blanc. Le danger est réel : des coulées de neige de grande ampleur pourraient atteindre des infrastructures de montagne, des habitations isolées ou couper des axes routiers.

Face à ce péril blanc, la sécurité prime sur les loisirs. Plusieurs stations emblématiques ont annoncé la fermeture de leurs domaines skiables pour la journée du 12 février : La Plagne a fermé son domaine, Courchevel et Chamonix ont fermé une partie du ^parc skiable. À l'Alpe-d'Huez et aux Deux-Alpes, la moitié du domaine est fermé au public.

Parallèlement, les communes ont activé leurs Plans d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA). Ces opérations de sécurisation visent à purger préventivement les couloirs instables afin de protéger le réseau routier et les infrastructures avant la réouverture des pistes.

L'épisode neigeux devrait toucher à sa fin le vendredi 13 février. Cette cessation des précipitations permettra une stabilisation progressive du manteau neigeux et une baisse de l'intensité du risque d'avalanche sur l'ensemble des massifs. D'ici là, les autorités appellent à la plus grande vigilance et déconseillent formellement toute sortie hors-piste.