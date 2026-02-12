Prof poignardée à Sanary-sur-Mer : de nouvelles informations sur son état de santé

Le procureur de la république de Toulon a donné de nouvelles informations sur l'état de santé de la professeure qui s'est fait poignarder par son élève de 14 ans, le 3 février dernier.

La professeure d'arts plastiques violemment agressée par l'un de ses élèves le 3 février dernier, à Sanary-sur-Mer dans le Var, est désormais sortie du service de soins intensifs. De nouvelles informations sur son état de santé ont été communiquées ce jeudi 12 février par le procureur de la République de Toulon, comme le rapporte BFM TV.

L'enseignante de 60 ans, qui exerce au collège La Guicharde, est sortie du coma et a repris connaissance. Très fatiguée, elle reste sous étroite surveillance à l'hôpital Sainte-Anne. Dans un communiqué rédigé en accord avec la famille, le magistrat Raphaël Balland a précisé que, bien que son état s'améliore positivement, son pronostic vital n'est pas encore levé.

Pour rappel, cette femme avait été la cible d'une agression brutale au sein même de son établissement scolaire. Durant un interclasse, un élève de 14 ans lui avait porté quatre coups de couteau, occasionnant des blessures graves à l'abdomen et à l'avant-bras. Prise en charge en urgence, elle avait été immédiatement placée en soins intensifs.

L'agresseur, un élève de troisième du même collège, a été interpellé et mis en examen pour tentative d'assassinat, avant d'être placé en détention provisoire ce jeudi 12 février. Les motivations avancées par l'adolescent soulèvent l'incompréhension : il reprochait à son enseignante d'avoir signalé plusieurs incidents le concernant sur la plateforme Pronote. Ces signalements concernaient des oublis de matériel, des bavardages, des retards ainsi que des propos irrespectueux envers plusieurs membres du corps enseignant.

L'enquête a permis d'établir la préméditation de l'acte, un point qui faisait l'objet de nombreuses interrogations. Selon les révélations de Monsieur Balland, l'adolescent avait mûrement réfléchi à son action. Les analyses de son historique de navigation ont révélé qu'il avait effectué des recherches en ligne quelques jours avant les faits sur les risques judiciaires encourus par un mineur tentant de tuer un professeur.

De son côté, le jeune homme a exprimé des regrets lors de ses auditions, affirmant avoir ressenti une grande haine envers lui-même après avoir poignardé son enseignante. S'il reconnaît les faits, il a toutefois nuancé ses intentions devant le procureur. Lors de sa deuxième déposition, il a soutenu qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais qu'il souhaitait uniquement la planter pour qu'elle ait mal. Cette distinction entre l'intention de blesser et l'intention de tuer sera au cœur des débats judiciaires à venir.