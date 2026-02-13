EN DIRECT - Décollage de Sophie Adenot vers l'espace : les images vidéo de la fusée SpaceX, c'est parti pour Epsilon !

Ce vendredi 13 février, l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot s'envole à bord d'un vaisseau Crew Dragon pour une mission de longue durée vers la Station spatiale internationale (ISS).

L'essentiel Pour la première fois depuis un quart de siècle, une Française s'apprête à rejoindre la Station spatiale internationale. Sophie Adenot, colonel de l'Armée de l'air et de l'espace et astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), s'élance ce vendredi 13 février pour une mission de longue durée. La mission de Sophie Adenot a été baptisée Epsilon par le CNES.

À 11h15, heure de Paris, les moteurs Merlin de la fusée Falcon 9 s'allumeront sur le pas de tir SLC-40 du Centre spatial Kennedy, en Floride. À son sommet, la capsule Crew Dragon baptisée Freedom transporte quatre passagers.

Le décollage était initialement prévu en début de semaine, mais la NASA et SpaceX ont préféré patienter jusqu'à ce vendredi. Ce délai s'explique par les vents de haute altitude et l'état de la mer dans les zones de récupération. En cas d'incident moteur durant l'ascension, la capsule doit pouvoir être éjectée et amerrir dans des eaux calmes pour que les équipes de secours puissent intervenir rapidement. La sécurité des astronautes prime toujours sur le calendrier initial. Suivez le décollage de Sophie Adenot en direct

09:28 - Décollage dans 1h45 ! L'équipage est dans la fusée Le décollage aura bien lieu ce vendredi ! Le compte à rebours a été officiellement lancé à Cap Canaveral, ce qui signifie que les conditions techniques sont bien réunies pour la mission. L'équipage de la mission Epsilon "est en sécurité dans le vaisseau spatial SpaceX Dragon", a annoncé la Nasa.

L'équipage voyage à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, nommée Freedom. Ce vaisseau, entièrement automatisé mais pilotable manuellement si nécessaire, est propulsé par la fusée Falcon 9. Ce lanceur est devenu le pilier de l'accès à l'espace grâce à sa capacité à revenir se poser sur Terre après le décollage pour être réutilisé.

Sophie Adenot s'envole avec trois coéquipiers pour la mission Crew-12 : Jessica Meir (NASA), commandante de bord. Biologiste marine, elle a déjà séjourné dans la station en 2019. Jack Hathaway (NASA), pilote. Capitaine de l'US Navy, il effectue son premier vol spatial. Andreï Fediaïev (Roscosmos), spécialiste de mission. Ce cosmonaute russe a déjà l'expérience du vaisseau Crew Dragon.

Une fois en orbite, Sophie Adenot et ses trois coéquipiers entameront une phase d'approche de près de 24 heures avant de s'amarrer au module Harmony de la station spatiale internationale. Durant ses six à neuf mois en orbite, l'astronaute française ne se contentera pas d'admirer la Terre. Son emploi du temps sera très chargé, pour mener à bien un programme scientifique sacrément dense.

Sophie Adenot servira de sujet d'étude pour tester des dispositifs de télémédecine et des échographes de pointe utilisables à distance. Des expériences porteront sur le recyclage de l'eau et la production de nourriture en milieu clos. Ces recherches sont fondamentales pour les futures missions Artemis vers la Lune, où l'autonomie sera la clé de la survie. À travers le projet ChlorISS, Sophie Adenot interagira aussi avec des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux climatiques et à la démarche scientifique.