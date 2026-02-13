Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 février 2026, c'est 13 millions d'euros !

Ce vendredi 13 février 2026, la Française des Jeux propose un Super Loto avec au minimum 13 millions d'euros à gagner. Comment jouer, probabilités de gagner, heure limite... On vous dit tout.

Qui dit vendredi 13 dit, Super Loto. Alors, signe de chance ou de malchance ? Une chose est sûre, cette journée est spéciale et la Française des Jeux l'a bien compris. Elle propose une cagnotte d'un montant minimum de 13 millions d'euros, qui pourra être revalorisée en fonction des tirages précédents et donc grimper dans les jours à venir pour proposer aux joueurs un gain d'autant plus mirobolant.

Vous avez jusqu'à ce vendredi 13 février, 20h15, pour valider votre prise de jeu, comme le rappelle la FDJ sur son site officiel. Pour une grille hors options, la mise est de 3 euros (au lieu des 2,20 euros habituels). Vous pouvez participer en point de vente FDJ, ou sur FDJ.fr. Pour jouer en ligne, il suffit de créer un compte FDJ en remplissant le formulaire. Puis, vous devez fournir une pièce d'identité valide. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter et à faire un premier dépôt. Vous pouvez également télécharger l'application mobile FDJ pour jouer. Elle est disponible sur Android et iOS.

Comment remplir ma grille pour le Super Loto ?

Le jackpot de 13 millions d'euros ne sera pas forcément remporté, comme cela peut être le cas de certains Loto exceptionnels. S'il n'y a pas de gagnant de rang 1 ce vendredi, le jackpot sera augmenté d'un million d'euros et remis en jeu dès le prochain tirage. Autrement dit : dès le samedi 14 février, il y aura 14 millions d'euros à remporter.

La composition d'une grille, elle, suit les règles suivantes : 5 numéros à cocher entre 1 et 49 et 1 numéro Chance à cocher entre 1 et 10. Sachez que 50 codes gagnants à 20 000 euros seront également tirés au lieu de 10, ce n'est pas rien et pourrait vous permettre d'empocher une sacrée somme !

Les cinq numéros qui sortent le plus souvent

Quelles sont vos réelles chances de gagner ce soir lors du tirage du Super Loto ? Avec 5 numéros à cocher sur 49 et 1 numéro Chance sur 10, 19 068 840 combinaisons sont possibles, soit une probabilité de 1 sur 19 068 840 de remporter le jackpot. Certains numéros sortent également plus régulièrement. Depuis 2019, la loterie nationale publie des tableaux détaillant la fréquence de sortie de chaque boule. Un top 5 se dégage naturellement bien que celui-ci ne révèle que des tendances et aucune certitude.

Les cinq numéros qui reviennent le plus fréquemment au Loto sont le 22 (avec 63 apparitions entre 2019 et 2024), le 26 (avec 61 tirages), le 31 (60 tirages), le 38 et le 44 (58 tirages chacun). Quant au numéro chance, un trio se dégage depuis 2019, entre le 9 (sorti à 60 reprises), le 10 et le 4. Pour rappel, jouer comporte des risques comme l'isolement et/ou la dépendance. La vente de jeux d'argent est interdite aux moins de 18 ans, en point de vente physique comme en ligne.