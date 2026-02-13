Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 février 2026, c'est 51 millions d'euros à la clé

Vous avez jusqu'à ce vendredi soir pour tenter de remporter le jackpot de 51 millions d'euros proposé par l'Euromillions (FDJ).

Ce vendredi 13 février 2026, la Française des Jeux vous permet de gagner une cagnotte exceptionnelle de 51 millions d'euros. Vous avez jusqu'au vendredi 13 février 2026, 20h15, pour remplir une grille de l'EuroMillions avec vos numéros favoris, une minute plus tard, il sera malheureusement trop tard pour tenter votre chance.

Pour participer, une grille classique coûte 2,50 euros, qu'elle soit complétée en version papier dans les points de vente FDJ ou via internet sur le site fdj.fr. Il est aussi possible de télécharger l'application de la Française des Jeux sur les plateformes iOS ou Android pour tenter votre chance ce vendredi.

Pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Pour jouer sur internet sans choisir vos numéros, utilisez le bouton "Flash" et "votre grille sera remplie automatiquement avec des numéros au hasard", rappelle la FDJ.

Un millionnaire garanti ce vendredi 13 février 2026

Pour une grille simple, il existe 139 939 160 combinaisons possibles de 5 numéros et 2 étoiles à EuroMillions. Pour rappel, il est possible d'obtenir des gains EuroMillions - My Million à partir de 2 bons numéros. Avec l'option Étoile+, il est possible de gagner avec uniquement 1 étoile qui correspond aux résultats du tirage.

Pour le tirage de ce vendredi 13 février 2026, la Française des Jeux garanti également "1 millionnaire à My Million en France". Autrement dit : il y aura forcément un joueur qui remportera 1 million d'euros en France ou en Principauté de Monaco. Pour rappel, jouer comporte des risques comme l'isolement et/ou la dépendance. La vente de jeux d'argent est interdite aux moins de 18 ans, en point de vente physique comme en ligne.