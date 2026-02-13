Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 février 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, les 51 millions d'euros en jeu ont-ils trouvé preneur ? Les résultats sont désormais disponibles.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 13 février 2026 n'aura malheureusement pas fait de grand vainqueur. Du moins, au rang un ! Les 51 millions d'euros qui étaient promis ce soir à qui trouverait les résultats gagnants sont en effet remis en jeu avec 10 millions d'euros supplémentaires pour le prochain tirage prévu mardi. Soit une cagnotte de désormais 61 millions d'euros. Néanmoins, selon la répartition des gains communiquée, on sait qu'il y a eu plusieurs gagnants au rang deux.

Trois grilles en Europe, le tirage Euromillions étant commun à neuf pays dont la France, ont été cochées correctement des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile du jour. Parmi les vainqueurs de ce rang, un Français, ou tout du moins une personne ayant tenté sa chance dans l'Hexagone. L'heureux chanceux remporte 263 509,10 euros. Il y a également deux grilles validées en France qui ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, mais d'aucune étoile. Leurs détenteurs empochent, eux, 26 394,10 euros. Tous les résultats Euromillions sont à retrouver ci-dessous :

Tirage du vendredi 13 février 2026 9 - 13 - 31 - 37 - 40 6 9

MyMillion : PR 479 0473

Un méga jackpot en vu à l'Euromillions

Contrairement au Loto où un Super tirage était organisé à l'occasion de ce vendredi 13, il n'y avait qu'une cagnotte classique proposée ce vendredi soir au tirage Euromillions. Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine... Sur son site, la Française des jeux annonce depuis la révélation des résultats du jour qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros va être proposé à l'occasion du vendredi 20 février 2026.

Mais alors que le Super Loto était l'occasion de tirer au sort davantage de codes LOTO permettant de faire remporter 20 000 euros chacun, ce ne sera pas le cas la semaine prochaine au tirage Euromillions. Comme pour n'importe quel rendez-vous, la FDJ annonce le tirage d'un seul My Million. Rappelons que ce code composé de deux lettres et sept chiffres permet de faire gagner un million d'euros lors de chaque rendez-vous à une personne ayant tenté sa chance dans l'Hexagone !