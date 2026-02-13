Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 février 2026 [EN LIGNE]
EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, les 51 millions d'euros en jeu ont-ils trouvé preneur ? Les résultats sont désormais disponibles.
Le tirage Euromillions de ce vendredi 13 février 2026 n'aura malheureusement pas fait de grand vainqueur. Du moins, au rang un ! Les 51 millions d'euros qui étaient promis ce soir à qui trouverait les résultats gagnants sont en effet remis en jeu avec 10 millions d'euros supplémentaires pour le prochain tirage prévu mardi. Soit une cagnotte de désormais 61 millions d'euros. Néanmoins, selon la répartition des gains communiquée, on sait qu'il y a eu plusieurs gagnants au rang deux.
Trois grilles en Europe, le tirage Euromillions étant commun à neuf pays dont la France, ont été cochées correctement des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile du jour. Parmi les vainqueurs de ce rang, un Français, ou tout du moins une personne ayant tenté sa chance dans l'Hexagone. L'heureux chanceux remporte 263 509,10 euros. Il y a également deux grilles validées en France qui ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, mais d'aucune étoile. Leurs détenteurs empochent, eux, 26 394,10 euros. Tous les résultats Euromillions sont à retrouver ci-dessous :
Tirage du vendredi 13 février 2026
Un méga jackpot en vu à l'Euromillions
Contrairement au Loto où un Super tirage était organisé à l'occasion de ce vendredi 13, il n'y avait qu'une cagnotte classique proposée ce vendredi soir au tirage Euromillions. Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine... Sur son site, la Française des jeux annonce depuis la révélation des résultats du jour qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros va être proposé à l'occasion du vendredi 20 février 2026.
Mais alors que le Super Loto était l'occasion de tirer au sort davantage de codes LOTO permettant de faire remporter 20 000 euros chacun, ce ne sera pas le cas la semaine prochaine au tirage Euromillions. Comme pour n'importe quel rendez-vous, la FDJ annonce le tirage d'un seul My Million. Rappelons que ce code composé de deux lettres et sept chiffres permet de faire gagner un million d'euros lors de chaque rendez-vous à une personne ayant tenté sa chance dans l'Hexagone !
22:03 - Après les résultats Euromillions du jour, une excellente nouvelle annoncée par la FDJ !
L'information est tombée peu après les résultats du jour. Vendredi prochain, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un méga jackpot pour le tirage de l'Euromillions. Ce seront ainsi 130 millions d'euros qui seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance !
21:34 - Y a-t-il eu un grand vainqueur au tirage Euromillions ?
Si ce vendredi 13 a été chanceux pour les joueurs du Loto, ce n'est pas vraiment le cas pour ceux de l'Euromillions. La combinaison gagnante révélée, on connaît également la répartition des gains et malheureusement, le tirage Euromillions de ce vendredi n'a pas fait de grand vainqueur. Les 51 millions d'euros se transforment donc en 61 millions d'euros qui seront remis en jeu mardi, car personne n'a trouvé les résultats Euromillions du jour en France ou dans un autre pays.
20:48 - Le My Million du jour pas dévoilé avant 21 heures
Contrairement à un vendredi classique, Super Loto oblige, TF1 a annoncé après son JT de 20 Heures les résultats Loto et non le code My Million du jour. Résultat : on ignore encore où le My Million a été remporté ce 13 février 2026 ni même quel est-il.
20:04 - Le My Million révélé vers 20h45/21h
Le tirage Euromillions se fait en deux temps. En premier lieu, le tirage du My Million permet de remettre à un joueur ayant joué en France un million d'euros. La région dans laquelle ce participant avait tenté sa chance est généralement dévoilée, à moins qu'il n'ait tenté sa chance sur Internet. Pour connaître l'éventuel vainqueur du grand tirage Euromillions, il faut en revanche patienter jusqu'à 21h30, voire parfois même 22 heures.
19:40 - Comment gagner le tirage Euromillions ?
Pour remporter le jackpot, un joueur doit parier sur la combinaison gagnante, à savoir cocher les cinq chiffres et les deux numéros étoile qui sortiront au moment du tirage Euromillions. Mais à moins de se fier à son instinct et espérer avoir beaucoup de chance, il n'y a malheureusement pas grand-chose d'autre à faire. Bien que se munir de ses porte-bonheurs et autres grigris peut sans doute aider, l'important quand on joue à l'Euromillions n'est pas de savoir ce qu'on ferait avec autant de million, mais de se préparer davantage à perdre qu'à gagner.
19:19 - Jusqu'à combien peut grimper la cagnotte du tirage Euromillions ?
Contrairement au Loto, il y a une cagnotte plafond qui ne peut être dépassée au tirage Euromillions. Longtemps à 190 millions d'euros, elle est depuis environ un an de 250 millions d'euros. Ce vendredi 13 février, c'est donc un cinquième de la plus grosse cagnotte qui peut être remportée qui est mis en jeu. Mais chacun reconnaîtra que 52 millions d'euros reste une somme tout à fait honorable !
18:52 - Qu'est-ce que le My Million ?
En parallèle du tirage Euromillions, les chances de l'emporter étant particulièrement maigres, la FDJ propose un autre jeu, couplé à lui : le My Million. Ici, pas besoin de sélectionner savamment ses numéros puisqu'une combinaison de deux lettres et sept chiffres et automatiquement générée et donnée aux participants en accompagnement de chaque grille achetée. Lors d'un tirage Euromillions, un code My Million est systématiquement tiré au sort. Il permet a un des participants du jour de repartir avec... un million d'euros ! De quoi motiver les troupes, et c'est là tout son intérêt pour la FDJ également...
18:31 - Cette heure fatidique avant laquelle il faut valider sa grille pour participer au tirage Euromillions
Les joueurs ont encore le temps de tenter leur chance. Néanmoins, il s'agira de ne pas trop traîner... En effet, comme pour le Loto, au tirage Euromillions, un participant a jusqu'à 20h15 pour valider sa grille en point de vente ou sur Internet. Au-delà, elle est validé pour un tirage Euromillions suivant et pour lequel on ignore encore s'il y aura un gros lot aussi important.
Vendredi 13 oblige, de nombreux joueurs ont tenté de défier leur malchance inspirée par cette date si particulière en participant au tirage Euromillions. Pour autant, aucun tirage spécial n'était organisé pour ce jeu de hasard. Il en va ainsi pour tous les vendredis 13. Et pour cause, l'Euromillions est un jeu commun à huit autres pays européens. Pays où le vendredi 13 n'est pas forcément une date particulière.