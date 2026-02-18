Inondations en France : 4 départements en vigilance rouge et des "débordements majeurs attendus"... Les prévisions
Ce mercredi 18 février, treize départements sont placés en vigilance "crues" par Météo-France dont quatre en alerte rouge. Des débordements majeurs à importants sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures.
- Les crues se poursuivent en France ce mercredi 18 février 2026 et entraînent ou aggravent les inondations. L'agence Vigicrues parle d'un épisode de "crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national". Les alertes doivent durer encore plusieurs jours et l'état de catastrophe naturelle va être reconnu "à la fin de l'épisode" de crues en raison des inondations a annoncé le ministère de la Transition écologique.
- Ce mercredi, un passage pluvieux - la tempête Pedro - débute en matinée par la façade Atlantique et impacte à nouveau en particulier le Finistère et le Morbihan. Les cumuls sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm, précise Météo-France. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des "débordements majeurs à importants" sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures.
- La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime sont maintenus en vigilance rouge "crues". Neuf autres départements de la moitié ouest du pays sont placés en vigilance orange.
- En Gironde et dans le Lot-et-Garonne, Vigicrues alerte sur les crues et les inondations dommageables observées sur la Garonne marmandaise et girondine, laquelle a atteint des niveaux supérieurs à 9 ou 10 mètres. Si le cours d'eau a connu une petite décrue, des "rebonds" sont attendus dans les prochains jours.
- Dans le Maine-et-Loire, c'est la confluence de plusieurs cours d'eau dans la basse vallée angevine qui inquiète et justifie la vigilance rouge. En Charente-Maritime, c'est la Charente aval qui gonfle considérablement sous l'effet des crues.
07:59 - Des "débordements majeurs" en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures.
Une nouvelle perturbation plus active ce mercredi et plus généralisée sur l'ouest du pays se met en place. Cet épisode s'accompagnera de "marées à forts coefficients ainsi que d'une surcote marine qui perturberont l'écoulement dans les estuaires", dit Vigicrues. De nouvelles hausses des niveaux sur de nombreux bassins versants pourront être observées. Les crues en cours "poursuivent actuellement leur propagation vers l’aval. Les plus importantes affectent la moitié ouest du pays. Les autres débordements, localisés, concernent le reste du territoire", apprend-on. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des "débordements majeurs à importants" sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures.
07:55 - La Garonne aval, la Charente aval et le secteur d'Angers particulièrement touchés
Les perturbations actives successives des dernières semaines ont créé des "conditions propices à la formation de crues (niveaux des cours d'eau élevés et humidité des sols très élevée sur l'ensemble du pays)", indique Vigicrues ce mercredi 18 février. De facto, les cours d'eau sont particulièrement réactifs. Ces précipitations ont entraîné des "réactions hydrologiques accompagnées parfois de débordements très importants sur de nombreux cours d’eau du pays", en particulier sur la Garonne aval, la Charente aval et le secteur d'Angers, peut-on lire dans le bulletin d’information national de vigilance crues.
17/02/26 - 23:45 - Le Finistère et le Morbihan en alerte orange pluie-inondation
FIN DU DIRECT - Après un premier passage pluvieux mardi soir sur la Bretagne, un deuxième passage doit débuter en matinée, mercredi, par la façade Atlantique. Il impactera à nouveau en particulier le Finistère et le Morbihan, qui sont d'ailleurs placés par Météo-France en alerte orange pluie-inondation entre 10h et minuit. Selon l'organisme météorologique, "les cumuls sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm".
17/02/26 - 21:16 - La ville de Cognac, les pieds dans l'eau
Mardi, la Charente fait l'objet d'une crue importante. En témoigne ces images de la rue Boutiers à Cognac, totalement sous l'eau. Selon La Charente libre, c'est tout le quartier Saint-Jacques qui est sous l'eau.
Depuis le 9 février, plusieurs perturbations traversent successivement la France. Après avoir gorgé les sols d'eau, les précipitations entraînent des crues et même des inondations. L'agence Vigicrue évoque un "épisode de crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national". Les départements de la façade ouest du pays sont particulièrement touchés, notamment en Gironde ou dans le Lot-et-Garonne, placés en vigilance rouge "crues" depuis le jeudi 12 février.