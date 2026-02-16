Inondations en France : encore 16 vigilances et l'ouest sous les eaux... Quand les alertes rouges vont être levées ?
Des vigilances rouges "crues" sont toujours en cours en Gironde et dans le Lot-et-Garonne ce lundi, tandis que 14 autres départements de l'Ouest sont en alerte orange. Ces inondations risquent de s'aggraver sous l'effet d'une nouvelle perturbation.
- Les crues se poursuivent en France ce lundi 16 février 2026, entraînant des inondations lorsque celles-ci ne sont pas déjà en cours. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouge "crues" et 14 autres départements sont placés en vigilance orange. Quatre départements des Pyrénées sont en vigilance orange "pluie-inondation".
- Les vigilances "crues" et les inondations risquent de s'aggraver sous l'effet des pluies et de la perturbation qui traverse la France ce lundi. "Ces nouvelles pluies vont faire repartir à la hausse les niveaux de nombreux cours d'eau dans les prochaines 24 heures" alors que plusieurs "cours d'eau ont déjà atteint des niveaux de débordements localisés, voire dommageables.
- Les inondations et les crues sont particulièrement importantes sur la Garonne qui traverse les deux départements en rouge. Des pics de crue ont déjà été atteint : 10,34 mètres à Marmande, 9,85 m à La Réole ou encore 9,56 m à Tonneins.
- Si les décrues ont débuté sur plusieurs cours d'eau, notamment en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, les pluies de ce lundi vont réactiver la montée des eaux.
10:21 - La Vendée entre en vigilance "crue"
A 10 heures, la Vendée s'est ajoutée à la liste des départements en vigilance orange pour le risque de "crue". Le nombre d'alerte reste cependant à 14 après la levée de l'alerte en Haute-Garonne.
09:02 - Le niveau de la Seine, en crue, dépasse les 3 mètres à Paris
Des crues visibles jusqu'à Paris. L'eau de la Seine continue de monter dans la capitale, elle a déjà atteint 3,29 mètres ce lundi matin alors que le niveau du fleuve est habituellement compris entre 1 et 2 mètres selon la mairie. Plusieurs quais parisiens sont fermés en raison des crues et des inondations sont redoutées notamment aux alentours de Notre-Dame de Paris.
08:37 - Encore 45 000 foyers privés d'électricité
Les crues encore en cours compliquent le rétablissement du courant électrique après le passage de la tempête Nils le jeudi 12 février. Selon Enedis, encore 45 000 foyers sont privés d'électricité ce lundi après la "réalimentation" de plus de 95% des clients. "En raison des conditions d’intervention extrêmement difficiles (crues, pluie, vents et neige), l’ensemble des clients ne seront pas rétablis d’ici ce soir", prévenait Enedis dès dimanche soir assurant que "tous les moyens sont redéployés pour rétablir la totalité des clients encore privés d’électricité".
08:23 - "On s'attend à une remontée des eaux assez rapide" dans le Lot-et-Garonne
En Gironde et dans le Lot-et-Garonne, les décrues avaient débuté au cours du week-end mais elles ne sont que temporaires puisque les précipitations attendues ce lundi vont faire remonter le niveau de l'eau prévient Vigicrue : "Avec les nouvelles précipitations attendues sur le sud-ouest aujourd'hui, une reprise de la hausse des niveaux est prévue. La baisse actuelle des niveaux d'eau est donc temporaire". Ce que confirme le colonel Xavier Pergaud, directeur départemental adjoint du SDIS, auprès de BFMTV. "On s'attend à une remontée des eaux assez rapide" indique le pompier appelant à être "extrêmement vigilant" : "On a encore des gens qui empruntent des routes barrées avec des panneaux 'risque d'inondation (...). Cette nuit, on est intervenu auprès d'un couple qui s'est retrouvé bloqué sur une route inondée avec un enfant en bas âge", donne-t-il en exemple.
08:13 - 16 départements en vigilances "crues" ce lundi
La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouges "crues" ce lundi 16 février par Météo France. Mais ces territoires ne sont pas les seuls en alerte, 14 autres départements sont en vigilance orange : l'Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Tarn, le Tarn-et-Garonne.
Depuis le 9 février, plusieurs perturbations traversent successivement la France. Après avoir gorgé les sols d'eau, les précipitations entrainent des crues et même des inondations. L'agence Vigicrue évoque un "épisode de crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national". Les départements la façade ouest du pays sont particulièrement touchés, notamment en Gironde ou dans le Lot-et-Garonne, placés en vigilance rouge "crues" depuis le jeudi 12 février.