Tempête Pedro : la France secouée, la trajectoire et les départements concernés
Ce mercredi 18 février, la tempête Pedro touche la France avec des pluies conséquentes et de fortes rafales. L'alerte maximale pour crues est également maintenue dans plusieurs départements.
- La tempête Pedro touche la France ce mercredi 18 février, elle apporte des pluies soutenues, pouvant prendre un caractère orageux alors que les sols sont déjà saturés.
- Les rafales de la tempête Pedro peuvent aller jusqu'à 100 km/h sur le littoral atlantique et notamment en Aquitaine. Elles vont ensuite s'accélérer sur le Languedoc-Roussillon avec la tramontane, pouvant atteindre 140 km/h.
- La tempête Pedro débute en matinée par la façade Atlantique et impacte en particulier le Finistère et le Morbihan. Les deux départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi. Les cumuls sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm, précise Météo France. Elle se décalera ensuite progressivement vers le sud-ouest et le Roussillon.
- De fortes vagues sont aussi craintes sur la côte atlantique. Une forte houle combinée à des coefficients de marée élevés peut faire peser un risque de submersion.
- La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime sont maintenus en vigilance rouge "crues". La tempête Pedro pourrait engendrer une aggravation des inondations et de nouvelles crues généralisées.
Voici la trajectoire la tempête Pedro
???? Après Nils et Oriana, Pedro nous apporte un temps perturbé la nuit prochaine et jeudi— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) February 18, 2026
????️Passage pluvieux dans la nuit avec neige sur les Alpes et petit risque orageux sur PACA
⚠️????️Forte tramontane avec #VigilanceOrange non exclue
????️En Corse, cumuls et vent à surveiller https://t.co/Rw3czgLLHm
12:10 - Quelle puissance de rafales ?
Pendant la tempête Pedro, les rafales se renforcent progressivement. La façade atlantique, le sud-ouest et les régions méditerranéennes seront concernées. Les rafales atteindront généralement autour de 90 à 100 km/h. Des pointes jusqu'à 120 km/h sont possibles sur le Roussillon avec la tramontane. Les plus fortes rafales peuvent toucher les caps avec des valeurs proches de 140 km/h. Du littoral varois à la Corse, le vent soufflera aussi.
11:03 - Le temps va se gâter dans l'après-midi
Ce mercredi matin, la pluie revient rapidement par l'Atlantique. Cet après-midi, entre la Bretagne, le Pays de la Loire et la Normandie, des intensités de 3 à 5 mm/heure en moyenne sont attendues. Le mauvais temps est accompagné d'un vent de sud-ouest de 60 à 80 km/h. Les conditions se gâtent sur la Nouvelle-Aquitaine, en deuxième partie d'après-midi, avec un coup de vent localement à plus de 100 km/h et un risque orageux.
10:57 - La tempête Pedro secoue la France
Le temps s'annonce extrêmement agité ce mercredi et ce jeudi avec l'arrivée de la tempête Pedro. Des pluies soutenues, voire localement orageuses, touchent la France avec des cumuls importants dès ce mercredi. Météo France annonce de la Bretagne au Bassin parisien 15 à 30 mm, voire localement 40 à 50 mm sur la pointe bretonne. Le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange pluie-inondation. Jeudi, la dépression sera encore plus copieuse en se décalant vers le sud-ouest et le Roussillon. Le vent soufflera aussi très fort. Sur la façade atlantique, c'est le risque de vagues-submersion qui sera à surveiller demain.
07:59 - Des "débordements majeurs" en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures.
Une nouvelle perturbation plus active ce mercredi et plus généralisée sur l'ouest du pays se met en place. Cet épisode s'accompagnera de "marées à forts coefficients ainsi que d'une surcote marine qui perturberont l'écoulement dans les estuaires", dit Vigicrues. De nouvelles hausses des niveaux sur de nombreux bassins versants pourront être observées. Les crues en cours "poursuivent actuellement leur propagation vers l’aval. Les plus importantes affectent la moitié ouest du pays. Les autres débordements, localisés, concernent le reste du territoire", apprend-on. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des "débordements majeurs à importants" sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures.
07:55 - La Garonne aval, la Charente aval et le secteur d'Angers particulièrement touchés
Les perturbations actives successives des dernières semaines ont créé des "conditions propices à la formation de crues (niveaux des cours d'eau élevés et humidité des sols très élevée sur l'ensemble du pays)", indique Vigicrues ce mercredi 18 février. De facto, les cours d'eau sont particulièrement réactifs. Ces précipitations ont entraîné des "réactions hydrologiques accompagnées parfois de débordements très importants sur de nombreux cours d’eau du pays", en particulier sur la Garonne aval, la Charente aval et le secteur d'Angers, peut-on lire dans le bulletin d’information national de vigilance crues.
Après la tempête Nils, c'est une profonde dépression nommée Pedro qui touche la France. Ce nouvel épisode de temps agité concerne une large partie du pays. Il faut faire preuve de prudence lors de ces déplacements. Vendredi, le temps devrait redevenir plus sec.