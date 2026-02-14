Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 14 février 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Un nouveau tirage a lieu ce samedi 14 février 2026. La Française des Jeux propose aux joueurs de remporter la somme de 2 millions d'euros.

Le tirage Loto de ce samedi 14 février 2026, le jour de la Saint-Valentin, va-t-il faire un grand gagnant ? Il faudra patienter encore un peu pour avoir la réponse à cette question. La Française des Jeux vous propose de remporter la somme de 2 millions d'euros. Pour espérer décrocher le jackpot à l'occasion de ce nouveau tirage, il faut trouver les cinq bons numéros ainsi qu'un numéro chance. De nombreuses combinaisons sont possibles, à vous de trouver la bonne !

Comme pour n'importe quel tirage Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 avant la révélation des résultats Loto dans la soirée, aux alentours de 21h. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pourriez faire en cas de succès ce samedi ?

Déjà le 4e tirage Loto en moins d'une semaine !

Depuis lundi soir, trois tirages Loto ont déjà eu lieu. D'habitude, ils sont organisés le lundi, le mercredi et le samedi. Mais la Française des Jeux a proposé un Super Loto à l'occasion du vendredi 13 février 2026 avec une cagnotte d'un montant de... 13 millions d'euros. Et deux joueurs sont parvenus à trouver les bons numéros ! Un nouveau tirage Loto aura lieu ce lundi 16 février 2026.