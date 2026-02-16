Neige en France : ces départements en alerte, d'importants risques d'avalanche

Plusieurs départements sont placés en vigilance orange pour les risques d'avalanches renforcés pour les importantes chutes de neige prévues ce lundi 16 février. Le point sur les territoires concernés.

Un "épisode neigeux bref" a apporté des chutes de neige dans le nord du pays, notamment en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et un peu en Normandie, ce dimanche. Mais les quelques centimètres de neige n'ont pas tenu au sol et la poudreuse n'a pas joué les prolongations. Pour autant, l'ambiance hivernale est toujours de mise par endroit ce lundi 16 février, surtout aux abords des montagnes, y compris à basse altitude. "La neige tombe abondamment" dès 800 mètres et jusqu'à 1700 mètres dans les Vosges, les Alpes et les Pyrénées rapporte la Chaîne météo. Entre 40 à 80 centimètres de neige sont attendus.

Ces chutes de neige doivent se poursuivre tout au long de la journée et même durer en soirée, même si les chutes pourraient avoir tendance à remonter en altitude entre 800 et 1200 mètres pour les précipitations les plus basses. Mais elles n'arrivent pas seules : elles s'accompagnent de rafales allant à plus de 100 km/h et d'un fort blizzard. Des conditions qui "accentuent fortement l'instabilité du manteau neigeux" et donc le risque d'avalanche.

Huit départements sont placés en vigilance orange "avalanches" ce lundi 16 février par Météo France : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour les Alpes, et l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales pour le massif pyrénéens dans le Sud-Ouest.

Des risques d'avalanche volumineuse

Dans les Alpes, déjà 15 à 25 cm de neige sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi selon Météo France. Autour de 40 à 60 cm de neige fraîche supplémentaire au-dessus de 1 500 m, et localement jusqu’à 80 cm" sont attendus ce lundi et durant la nuit de lundi à mardi ajoute l'agence précisant qu'une "intensification de l’activité avalancheuse est attendue au fil des précipitations sur la journée de lundi". De grandes avalanches pourraient attendre les "enjeux routiers et infrastructures d'altitude" dès la moyenne montagne.

Du côté des Pyrénées, l'activité avalancheuse observée depuis dimanche soir et encore ce lundi "se rencontre en moyenne tous les 2 à 3 ans" indique Météo France. Après la perturbation de la fin de semaine, de nouveaux intempéries touchent les Pyrénées "avec une limite pluie-neige élevée, établie vers 2000 mètres d'altitude" créant une forte activité avalancheuse. Là aussi, les avalanches pourront atteindre le réseau routier dès la moyenne montagne, tandis qu'à plus haute altitude, des avalanches de poudreuse volumineuses pourront atteindre les infrastructures de montagne.

La prudence est de mise en montagne, d'autant que des risques d'avalanches étaient déjà signalé en fin de semaine dernière. Les vigilances pourraient d'ailleurs durer plusieurs jours puisque les chutes de neige doivent rester importantes en ce début de semaine avec une limite pluie/neige fluctuante et renforcer le risque d'avalanche déjà conséquent.