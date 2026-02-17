Date du ramadan : pourquoi le début du jeûne est entouré d'incertitude ?

La date du ramadan est fixée pour 2026. Les musulmans sont néanmoins tiraillés entre deux instances qui ont annoncé deux dates différentes.

Quelle sera la date de début du ramadan 2026 ? Quelque 5 millions de musulmans, qui observent le jeûne chaque année pendant un mois, sont dans l'attente. Deux dates au lieu d'une ont déjà été avancées par deux instances très écoutées dans l'Islam de France : le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le Conseil théologique musulman de France (CTMF). La date du ramadan faisait il y a encore quelques années l'objet d'une lutte entre la méthode traditionnelle (observer le ciel pour espérer y voir un croissant de Lune, symbole de changement de mois) et la méthode scientifique (basée sur les prévisions astronomiques). Cette année, les divergences perdurent mais les deux dates, celle du CFCM comme celle du CTMF, sont pourtant basées sur le calcul astronomique.

La date du ramadan change en effet chaque année en fonction du calendrier hégirien, différent du calendrier grégorien, et basé pour sa part sur les cycles lunaires. Le moi du ramadan débute, comme les autres, au moment de la nouvelle Lune mais celle-ci n'étant pas visible, c'est l'observation du premier croissant de lune qui fait foi. Si la date du ramadan dépend de ce repère objectif, plusieurs prévisions peuvent être avancées pour le début du ramadan 2026. Et chacune est défendue par une institution religieuse... De quoi semer le doute dans l'esprit des fidèles, surtout à quelques jours, voire quelques heures, du début du ramadan.

La date du ramadan fixée au jeudi 19 février 2026 selon le CFCM

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), l'une des instances les plus écoutées par les croyants en France a déjà annoncé quand aura lieu le début du ramadan 2026. La date a été fixée au jeudi 19 février, comme le premier jour du jeûne musulman. Pour déterminer cette date, la CFCM s'appuie uniquement sur des données astronomiques, comme c'est le cas depuis plusieurs années.

"Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", a-t-il indiqué dans un communiqué début février. Concrètement, le CFCM indique que le premier croissant de lune, confirmant le passage à un nouveau mois et donc à la date du ramadan, ne sera visible quand dans la nuit de mercredi, repoussant le jeûne au lendemain.

Une autre date de ramadan annoncée au mercredi 18 février selon le CTMF donne

Pourtant, une autre institution est en désaccord avec ces prévisions. Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) s'appuie lui aussi sur la méthode astronomique, il en a fait une lecture différente. La date du ramadan doit survenir plus tôt selon ce dernier, autrement dit : dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant sera possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris. Le ramadan doit alors débuter le jour même, le mercredi 18 février.

La date du ramadan devrait donc être fixée définitivement par la Grande Mosquée de Paris, "haut lieu de l'islam" et autre référence pour les musulmans français. Fidèle à la tradition, l'institution préfère pour sa part ne pas s'avancer sur la date de début du ramadan et attendre la Nuit du doute pour l'officialiser. La Grande Mosquée de Paris est la seule instance à s'appuyer à la fois sur les calculs en consultant les données de l'Observatoire de Paris et de l'Observatoire de Bruxelles, mais aussi sur l'observation de la lune.

La date du ramadan fixée définitivement lors de la Nuit du doute

Pour la date du début du ramadan 2026 comme pour la date de fin, c'est donc la méthode et l'annonce de la Grande Mosquée de Paris qui feront foi. "La commission religieuse se réunira le 17 février, lors de la Nuit du doute. Les calculs indiquent le 19, mais si l'observation confirme le 18, nous annoncerons le 18", a déclaré Chems-Eddine Hafiz, recteur de la mosquée au micro de Mizane TV.

La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique aussi la mosquée de Paris sur son site pour justifier la tenue de la Nuit du doute. Si la nouvelle lune est observable et bien visible, les commissions religieuses annonceront que le nouveau mois commence : le jeûne du ramadan débute dès le lendemain matin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour de plus. Avec la confusion apportée par les autres institutions, cette soirée sera déterminante et n'a jamais aussi bien porté son nom.