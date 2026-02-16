Ramadan 2026 : pourquoi la date annoncée sème le doute chez les musulmans ?

Pour le ramadan 2026, les institutions religieuses ne sont pas alignées sur la date de début du mois de jeûne. Les musulmans ne savent pas qui croire et attendent donc la Nuit du doute.

Le ramadan 2026 approche à grand pas, mais aucune date n'est encore fixée. Chaque année, elle change car le calendrier utilisé pour fixer les fêtes religieuses dans l'islam est basé sur les cycles lunaires : un mois correspond à un cycle complet de la lune (d'une nouvelle lune à la suivante). Les musulmans pratiquants attendent de savoir quand ils devront commencer à jeuner et quand débute exactement le mois sacré avec donc l'arrivée de la prochaine nouvelle lune. Les institutions religieuses ne s'accordent cependant pas sur le début du jeûne musulman cette année : si certains affirment que le mois de ramadan commence le jeudi 19 février, d'autres soutiennent qu'il débute dès le mercredi 18 février... Des divisions qui sèment le doute chez les fidèles qui ne savent pas vers qui se tourner. C'est assez rare de faire face à une telle incertitude.

C'est la Grande Mosquée de Paris qui fait office de "haut lieu de l'islam" et de référence pour les musulmans français. Elle ne s'avance pas sur une date et attend la Nuit du doute, mardi 17 février, pour officialiser la date. Au micro de Mizane TV, son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a toutefois expliqué avoir "consulté l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Bruxelles", dont il a obtenu des "données scientifiques". " La commission religieuse se réunira le 17, lors de la Nuit du doute. Les calculs indiquent le 19, mais si l'observation confirme le 18, nous annoncerons le 18 ", précise-t-il.

La date du ramadan selon le CFCM

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a, pour sa part, déjà annoncé quand aura lieu le début du ramadan, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Il s'appuie uniquement sur des données astronomiques. Il a alors avancé la date du jeudi 19 février pour le début du jeûne et le vendredi 20 mars 2026 comme jour de l'Aïd El Fitr. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", peut-on lire dans un communiqué.

Le CTMF donne une autre date pour le ramadan 2026

Pourtant, une autre institution est en désaccord avec ces prévisions. Si le Conseil théologique musulman de France s'appuie lui aussi sur la méthode astronomique, il en a fait une lecture différente. Selon ce dernier, dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris. Le ramadan doit alors débuter le jour même, le mercredi 18 février.

La Nuit du doute pour lever les ambiguïtés

C'est la décision de la grande mosquée qui fera finalement foi, d'autant que l'institution annonce tenir compte de l'observation du croissant lunaire et des calculs astronomiques pour déterminer la date du début du ramadan. Elle s'appuie sur les calculs astronomiques qui permettent d'ores et déjà de déterminer la date du premier croissant de lune et confirme les résultats avec l'observation de la phase lunaire dans le ciel.

La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique-t-elle pour justifier la tenue de la Nuit du doute. Si la nouvelle lune est observable et bien visible, les commissions religieuses annonceront que le nouveau mois commence : le jeûne du ramadan débute dès le lendemain matin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour de plus. Avec la confusion apportée par les autres institutions, cette soirée sera déterminante et n'a jamais aussi bien porté son nom.