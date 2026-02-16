Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 16 février 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Premier tirage Loto de la semaine gagnant ! Et ce n'est pas une, mais deux grilles qui ont été cochées correctement des résultats gagnants !

Décidément, c'est la saison des doubles gagnants ! Alors que le Super Loto de vendredi dernier avait fait deux grands vainqueurs, qui avaient dû se partager les 13 millions d'euros mis en jeu pour l'occasion, rebelote ce lundi 16 février 2026 ! Le tirage Loto du jour a également fait deux grands gagnants. Cette fois-ci cependant, trois millions d'euros étaient mis en jeu. Chacun des vainqueurs va donc empocher 1, 2 million d'euros. Une somme bien moindre que celle visée, mais sur laquelle ils ne devraient toutefois pas trop rechigner non plus...

Par ailleurs, le détail de la répartition des gains indique qu'un autre heureux élu a réussi à empocher 133 390 euros en trouvant les cinq bons chiffres du jour, mais pas le numéro Chance. On apprend également que 43 grilles ont permis à leurs détenteurs de gagner 757 euros. Voici sans plus attendre le résultat gagnant du Loto de ce lundi 16 février :

Un Super Loto à 13 millions d'euros bientôt à nouveau organisé !

Alors que vendredi dernier 13 millions d'euros étaient mis sur la table par la Française des jeux pour un tirage exceptionnel à l'occasion du vendredi 13, la FDJ annonce d'ores et déjà sur son site l'organisation d'un très prochain Super Loto. Il aura également lieu à l'occasion d'un vendredi 13, date synonyme de malchance pour de nombreux superstitieux, mais lors de laquelle les joueurs de la FDJ aiment bien défier leur chance. Le rendez-vous est fixé au vendredi 13 mars 2026. Il est possible de tenter sa chance sans attendre !

Comme vendredi dernier, les joueurs pourront tenter de remporter le super gros lot en cochant cinq chiffres et un numéro Chance. À noter qu'exceptionnellement, ce ne seront pas 10 mais bien 50 codes LOTO qui permettront de faire remporter, chacun, 20 000 euros, qui seront tirés au sort ce jour-là. Attention, tout aussi exceptionnellement, la grille sera vendue 3 euros, et non 2,20 euros.