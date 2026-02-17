Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 17 février 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Tirage classique à l'Euromillions ce mardi 17 février, avant un rendez-vous riche en émotion vendredi ! Les résultats seront communiqués vers 21h30.

Tirage Euromillions somme toute classique ce mardi 17 février 2026. La Française des jeux et ses homologues européens - l'Euromillions étant un jeu commun à neuf pays dont la France - proposent 61 millions d'euros. Il est possible de tenter de trouver le résultat gagnant jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site Internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée.

Dans un premier temps, ce sera le code My Million qui sera dévoilé au grand jour. Ce code composé de deux lettres et sept chiffres sera annoncé vers 21 heures, peu après le JT de 20 Heures de TF1. À noter qu'il s'agit d'un code que l'on ne peut pas choisir soi-même. Il peut cependant permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. La combinaison gagnante sera révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions devraient être mis à disposition ci-dessous avant 22 heures :

Un Méga jackpot au tirage Euromillions vendredi !

Ce mardi soir sera sans doute vu comme un tirage Euromillions d'entraînement pour bon nombre de participants. Ils seront également nombreux à passer leur tour, préférant se réserver pour l'incroyable et immanquable cagnotte annoncée pour vendredi. À noter que la faible participation ce mardi devrait tout de même avoir pour effet d'augmenter les chances des participants de remporter le My Million… Quoi qu'il en soit, vendredi, un méga jackpot de 130 millions d'euros sera mis en jeu.

Bonne nouvelle pour les participants : contrairement au Super Loto du vendredi 13, la grille pour participer au tirage Euromillions de vendredi ne sera pas vendue plus cher. Il faudra débourser 2,50 euros, comme pour n'importe quel tirage. De même, malgré une participation qui s'annonce très élevée du fait de l'enjeu, les chances de chaque participant de trouver le résultat Euromillions gagnant resteront les mêmes : une sur 139 838 160, nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard. Ne reste plus qu'à trouver les chiffres gagnants…