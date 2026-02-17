Neige en France : des flocons jusqu'en Ile-de-France, les prévisions

Des flocons de neige sont attendus mercredi sur la partie nord du pays. Si les prévisions sont à affiner, il pourrait y avoir des surprises en Île-de-France.

La neige va-t-elle faire son grand retour en plaine dans les heures qui viennent ? Mardi soir, les prévisions de La Chaîne météo n'écartaient aucune possibilité, tout en restant prudentes. Alors que Dunkerque a vu quelques flocons blanchir ses sols dimanche, une perturbation entrée par la Manche mardi 17 février au soir doit traverser une large partie nord de la France dans la nuit de mardi à mercredi et dans la matinée de ce mercredi 18 février 2026.

Au vu des faibles températures de ces derniers jours, un épisode neigeux est pronostiqué par les météorologues. Cependant, la zone à risque reste à préciser. Un axe Seine-Maritime - Picardie - Lorraine - Vosges devrait être affecté par l'épisode. La pluie pourrait "temporairement" par endroits se transformer en neige, "entre le milieu de la nuit et durant la première partie de la matinée", précise La Chaîne météo. Ainsi, la Normandie sera affectée entre 3h et 6h. Ce sera ensuite le tour, entre 5h et 8h, des territoires situés du nord de l'Île-de-France à la Picardie, avant la Lorraine durant la matinée de mercredi.

Des incertitudes concernant l'Île-de-France

Si quelques centimètres de neige sont attendus, avec localement jusqu'à 5 cm mais essentiellement sur les hauteurs des Vosges, le redoux attendu durant le reste de la journée entraînera quoi qu'il arrive une fonte rapide de la neige. Difficile donc de programmer une sortie luge ou ski à Montmartre pour les Parisiens, comme certains ont pu le faire en janvier dernier. La majorité des scénarios privilégient à ce stade un axe Normandie - Picardie - Lorraine. Seuls certains envisagent un décalage un peu plus au sud, avec le nord de l'Île-de-France concerné. Concrètement, la région parisienne ne figure pas dans la zone la plus exposée, mais les météorologues n'écartent pas de possibles surprises mercredi matin.

Dans son dernier bulletin publié mardi à 22 heures, Météo-France place ainsi le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne en alerte jaune neige-verglas, mais le reste de l'Île-de-France en vigilance jaune pluie-inondation. Plus au nord et à l'est, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et les Vosges sont également en alerte jaune neige et verglas de 00h01 à 20 heures environ.