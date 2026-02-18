Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 février 2026, à nouveau remporté !

LOTO. Jamais deux sans trois ! Le tirage Loto de ce mercredi 18 février 2026 a fait un nouveau millionnaire. Voici les résultats du jour.

Ce mercredi 18 février 2026, la Française des jeux proposait deux millions d'euros pour son nouveau tirage du Loto. Après la grande victoire de deux participants lors du Super Loto du vendredi 13, suivie lundi d'une nouvelle double victoire, le tirage Loto de ce mercredi a lui aussi abouti à un exploit. Cette fois cependant, pas de double gagnant. Il n'y a qu'une seule et unique grille qui a coché les résultats du Loto.

En revanche, un joueur ayant validé les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance gagnant, a tout de même pu remporter 132 122,60 euros. De même, ce sont quelque 56 grilles qui ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres mais pas du bon numéro Chance. Chacune permet à son détenteur de repartir avec 575,80 euros. Voici sans plus attendre le résultat Loto gagnant :

Tirage du Loto du mercredi 18 février 2026 4 - 16 - 22 - 25 - 36 7

Joker+ : 5 674 697

Option 2nd tirage : 12 - 15 - 30 - 33 - 37

10 codes gagnants : D 0343 4396 - F 2214 6633 - F 3395 7681 - G 0192 5807 - P 5969 3595 - R 5345 8400 - T 2055 7478 - T 3091 3807 - U 7476 3716 - V 6003 2094

Y a-t-il un Super Loto prochainement prévu ?

La réponse est un grand oui ! Alors que les aficionados de ce jeu de hasard ont pu savourer l'excitation de participer à un Super Loto la semaine dernière, vendredi 13 oblige, la FDJ annonce déjà sur son site qu'elle compte bien récidiver en mars prochain. L'occasion ? Tout simplement un nouveau vendredi 13. Une date qui, selon la rumeur, porterait malchance. Pour la Française des jeux et ses joueurs, c'est donc une véritable aubaine pour tester son karma et contrer plus que tout la malédiction. Reste que comme pour n'importe quel tirage Loto, un joueur qui ne cochera qu'une combinaison classique disposera d'une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat gagnant.

Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour essayer de remporter le Super Loto du vendredi 13 mars 2026. Treize millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion. Mais pas seulement ! Comme pour le dernier Super Loto en date, ce ne seront pas 10, mais bien 50 codes LOTO à 20 000 euros qui seront tirés au sort. De fait, la grille sera vendue un peu plus cher qu'en temps normal : comptez 3 euros, contre 2,20 euros. Mais après tout, en cas de victoire, le jeu en aura clairement valu la chandelle ! À noter que ce Super Loto ne sera pas le dernier de l'année, un vendredi 13 est en effet inscrit sur la page du mois de novembre du calendrier de l'année 2026.