Grève SNCF du 20 au 23 février : quelles perturbations en pleines vacances ?

Un appel à la grève a été lancé pour ce week-end du 21 février par le syndicat Sud Rail, alors que les départs en vacances seront nombreux. La SNCF a réagi face aux risques de perturbations.

Alors que ce week-end la zone C, contenant notamment la région parisienne, débute ses vacances, le syndicat Sud Rail a appelé à la grève. Un préavis de grève allant du 20 février 12h au 23 février à 8 heures a été déposé. Ce mouvement a été lancé par les conducteurs, puis suivi par les contrôleurs des TGV circulant vers le sud-est et donc au départ de Gare de Lyon, soit l'axe Paris-Sud-Est (PSE).

Sud Rail dénonce la dégradation des conditions de travail des chefs de bord de cet axe. Ce mouvement est soutenu par le collectif CNA, qui a déjà par le passé fortement mobilisé, même s'il n'est pas considéré comme représentatif par la direction de la SNCF. "Marre du management agressif, marre de la recherche de productivité… Pour remettre les pendules à l'heure, SUD Rail appelle tous les ADC et ASCT (les chefs de bord) du périmètre Intercités à se mettre en grève, d'entente avec la CGT de plusieurs secteurs, du vendredi 20 février 2026 à 12 heures au lundi 23 février à 8 heures", a indiqué le syndicat dans un tract. Sud Rail espère être rejoint par d'autres syndicats.

Peu de risque de perturbations selon la SNCF

SNCF Voyageurs a confirmé, auprès de BFMTV, "un préavis avec un appel à mobilisation". Cependant, l'opérateur a avancé être "confiant sur le fait que le plan de transport sera assuré normalement". Des cadres volontaires pourraient, notamment, être mobilisés pour remplacer les grévistes au besoin. La SNCF précise que c'est "un weekend de super pointe neige donc il y a de toute façon des renforts d'accompagnants comme tous les gros weekends de grands départs".

Il reste toutefois conseillé de surveiller les horaires de trains, notamment à partir de 48 heures à l'avance. Les agents grévistes doivent se déclarer en grève à cette échéance avant de cesser le travail. D'autres grèves pourraient survenir sur d'autres dates stratégiques, Sud-Rail ayant ajouté se laisser "la possibilité d'appeler sur d'autres week-ends si la direction ne revient pas à la raison".