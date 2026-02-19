Agents SNCF et RATP armés : mais qui aura des pistolets à décharges électriques ? Les contrôleurs aussi ?

Un décret paru ce jeudi 19 février autorise certains agents SNCF et RATP à porter des armes à décharges électriques.

Ce jeudi 19 février, un décret paru dans le Journal officiel spécifie que prochainement - et sans que la date précise ne soit fixée à ce stade -, des agents de la SNCF et de la RATP auront le droit de porter sur eux des armes à décharges électriques. C'est le ministre des Transports qui s'est chargé d'annoncer cette nouveauté.

Le texte sur lequel figurera cette permission n'a pas encore été publié. Il ne concernera, cependant, pas l'ensemble des agents de ces réseaux de transports. Il s'agit, en effet, de faire porter un pistolet à impulsions électriques aux agents de sûreté afin de garantir leur sécurité dans les situations de violences avec les usagers, selon le Journal officiel. "L'utilisation du Taser peut être une bonne réponse", "proportionnée" à certains actes de violence dans les trains, a estimé ce jeudi le ministre des Transports sur TF1, en précisant que l'autorisation concernerait dans un premier temps "10% des agents de la police ferroviaire", soit "300 à 400" dans "les semaines à venir".

© 123rf

Mais pourquoi le gouvernement a-t-il lancé cette initiative ? Il s'agit avant tout de mettre en place un dispositif "expérimental". Il a pour objectif de "tester" si cette arme non létale permettra d'assurer la protection des agents face aux actes de violences dans les transports. Il n'est pas question d'armer les contrôleurs ou les chauffeurs de train.

"En vue d'accroître la maîtrise des situations à risques, de réduire le recours aux armes à feu ou le risque d'atteinte corporelle sur les tiers et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces derniers peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques", peut-on lire dans le Journal officiel. L'autorisation de port du taser se fera pendant 3 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret. A l'issue de ce processus, une évaluation du dispositif sera menée, a fait savoir le ministre à l'Agence France-Presse.

La SNCF compte 3 000 agents dans son service interne de police ferroviaire, la RATP compte un millier d'agents au sein de son groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR). Il s'agit d'agents formés et déjà autorisés au port d'armes létales.