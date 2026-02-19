Cycliste percutée par un camion à Paris : ce que l'on sait du drame

Ce 19 février, une cycliste a été mortellement percutée par un poids lourd dans le 10ème arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 8h55, ce matin, sur le boulevard de la Chapelle. Alors qu'une pluie fine rendait la chaussée glissante et que le trafic était particulièrement dense, une jeune femme circulant sur un vélo de location a été happée par un poids lourd. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident s'est produit au moment où le véhicule tournait sur sa droite, entraînant la victime sous ses roues. Malgré l'arrivée rapide des secours, la cycliste, née en mars 1996, est décédée sur le coup.

La police a rapidement ouvert une enquête afin de déterminer les conséquences précise de ce drame. Selon une source policière, l'homme au volant, très choqué, a été transféré à l'hôpital. Les premiers tests de dépistage pratiqués par les forces de l'ordre se sont révélés négatifs, écartant ainsi, à ce stade, la piste de la consommation de stupéfiants ou d'alcool. Le parquet a néanmoins ouvert une enquête pour "homicide routier aggravé" afin de déterminer les circonstances exactes de la collision, notamment la question de la visibilité et des angles morts du véhicule imposant, explique BFM. "La victime, née en mars 1996, est décédée. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue", ajoute la parquet.

Sur X, le candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a adressé un message de soutien à la famille de la victime. Insistant notamment sur l'importance pour lui de "protéger les cyclistes" dans Paris. La mort de cette jeune femme à vélo a provoqué la colère des associations de cyclistes qui depuis un certains déjà mettent en cause "la dangerosité" du carrefour de Barbès. "Il est clairement dangereux et mal aménagé car il n'y a pas de continuité de la piste cyclable, ce qui force les cyclistes à s'insérer dans la circulation", explique Alexis Frémeaux le président de Mieux se déplacer à vélo.

Des études, toujours en cours, semblent étudier la possibilité d'un réaménagement du carrefour de Barbès incluant un nouveau plan de circulation, relate Le Parisien. Cet axe routier s'avère être un enjeu majeur de la prochaine mandature à la mairie de Paris.