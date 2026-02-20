Mort du militaire Alexandre Lanckbeen à Tarbes : les causes du décès s'éclaircissent

Le militaire a trouvé la mort après une soirée alcoolisée, alors qu'il était déployé en mission à Paris.

Alexandre Lanckbeen, militaire du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, est décédé ce vendredi 20 février. Il a succombé aux blessures qu'ils lui ont été portées quelques jours auparavant. Il avait, en effet, été touché par balle au niveau de la tête, a indiqué le gouverneur militaire de Paris, Loïc Mizon, comme le rapporte La Nouvelle République des Pyrénées.

Les faits se sont déroulés lors d'une soirée, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 février, durant laquelle le brigadier logeait avec ses camarades dans l'enceinte de l'hôpital militaire Percy de Clamart, en région parisienne. Les frères d'armes avaient commencé à boire de l'alcool alors qu'ils étaient "encore déployés" dans le cadre de la mission "Sentinelle". Le jeune homme qui a perdu la vie et trois autres camarades "ont joué à tester la réactivité de chacun face à une arme tendue", explique le parquet de Paris à l'AFP. Une balle tirée par l'un de ses compagnons d'armes est partie et a touché le brigadier.

Le brigadier avait rapidement été pris en charge par les secours. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Ce drame a provoqué une vive émotion dans la commune de Tarbes. Le chef d'état major, lui même, a présenté ses condoléances ce matin sur X à "la famille, proches et frères d'armes" du militaire.

L'enquête sur ce drame est toujours en cours mais ces éléments permettent d'éclaircir la mort d'Alexandre. L'avocat du tireur a déclaré que son client "reconnait être à l'origine du tir ayant blessé un de ses camarades, mais qu'il ignorait que l'arme était chargée. Ce tir était strictement accidentel", poursuit-il, selon France bleu. Les autres militaires ont, eux, avoué avoir bien consommés de l'alcool malgré l'interdiction sur le site de l'hôpital ou ils logeaient. Les trois hommes d'armes ont par la suite été mis en examen.

La brigade RAP a partagé un mot publiquement en hommage au défunt , Alexandre Lanckbeen. Il parle d'un "militaire exemplaire, sorti major de sa formation." Le militaire était célibataire et sans enfants.