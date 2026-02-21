Salon de l'Agriculture 2026 : pourquoi l'événement agricole se tient sans bovin ni volaille ?

Le Salon de l'agriculture 2026 a ouvert ses portes ce samedi 21 février, avec une particularité cette année. En effet, aucune vache ne sera présente au cours de cette nouvelle édition.

Une édition du Salon de l'agriculture un peu spéciale cette année… Ce samedi 21 février 2026, la plus grande ferme de France a ouvert ses portes sans la présence des stars du Salon : les magnifiques vaches venues de toute la France. En effet, aucun bovin ne sera physiquement présent à Paris pour cette nouvelle édition, rapporte *France info*. L'annonce de l'absence des bovins du Salon avait été faite par les organisateurs à la mi-janvier 2026. En cause, une décision des éleveurs qui ont été très impactés par l'épidémie de dermatose nodulaire aujourd'hui terminée. Lors des précédentes éditions, plus de 400 vaches ont été accueillies au cours des années précédentes.

Les organisateurs ont dû aussi s'adapter très rapidement à ce changement dans leur programmation. "Nous venons de passer un mois à faire en sorte de remplacer les bovins, et nous sommes prêts !", a indiqué Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles, au média France info.

Comment les organisateurs se sont-ils adaptés ?

Compte tenu des annulations, le célèbre hall 1 a dû être repensé. Cette année, un "grand ring" a été placé et des chevaux y ont été exposés. D'autres animaux pourraient aussi les rejoindre, comme les ovins qui seront mis à l'honneur avec les "ovinpiades des jeunes bergers". Il s'agit d'un grand concours avec des épreuves en rapport avec l'élevage de brebis. "Au total, nous aurons 3 600 animaux sur place, à la place de 4 000 habituellement", explique Arnaud Lemoine. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des chèvres, des moutons, des porcs... mais aussi des lamas ou des dromadaires. "La solidarité a joué. Certains ont augmenté leur nombre d'animaux de 20%", se félicite l'organisateur.

Autre nouveauté, une zone dédiée à la culture avec l'installation d'un cinéma et d'une librairie qui présenteront des œuvres en lien avec l'agriculture. Il y aura aussi un prix littéraire. Mais aussi, des concerts seront organisés.

Autre grande absente du Salon de l'agriculture cette année : les volailles. Elles seront loin du Salon à cause de l'épidémie de grippe aviaire affectant toujours les éleveurs du pays. Le salon agricole se tiendra jusqu'au dimanche 1er mars à Paris Expo - Porte de Versailles.