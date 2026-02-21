Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 février 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 21 février 2026 fera-t-il un nouveau millionnaire ce soir ? Voici les résultats du jour.

Samedi 21 février 2026, la Française des jeux propose deux millions d'euros pour son nouveau tirage du Loto. Deux millions d'euros sont à remporter ce soir. Pour remporter le tirage du Loto, il faut réussir à valider les cinq bons numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de 10 numéros. Pour remporter le jackpot, il faut aussi trouver le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 euros.

Tout comme ce samedi 21 février 2026, le jackpot minimum est de deux millions d'euros. S'il n'est pas remporté aujourd'hui, jour du tirage, le jackpot progresse d'un million d'euros au prochain tirage du Loto. Vous avez la possibilité de jouer en ligne ou sur application, mais aussi chez un buraliste agréé FDJ. Vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer. Découvrez sans plus attendre le résultat Loto :

Bientôt un super Loto ?

Oui, un nouveau vendredi 13 approche en mars prochain. Treize millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion. Mais pas seulement ! Comme pour le dernier Super Loto en date, ce ne seront pas dix, mais bien cinquante codes LOTO à 20 000 euros qui seront tirés au sort. De fait, la grille sera vendue un peu plus cher qu'en temps normal : comptez trois euros, contre 2,20 euros. Mais après tout, en cas de victoire, le jeu en aura clairement valu la chandelle !

À noter que ce Super Loto ne sera pas le dernier de l'année, un vendredi 13 est en effet inscrit sur la page du mois de novembre du calendrier de l'année 2026.