Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 23 février 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, trois millions d'euros sont promis à qui trouvera les bons résultats.

Qui parviendra à trouver le résultat Loto du tirage de ce lundi 23 février 2026 ? Telle est la question et les participants espéreront, sans aucun doute, être l'heureux élu. Reste que pour pouvoir espérer remporter un petit quelque chose, encore faut-il tenter sa chance. Il est possible de jouer au tirage Loto jusqu'à 20h15. Il suffit pour cela de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés.

Comme lors de chaque tirage Loto, ce 23 février, la grille est vendue 2,20 euros pour ceux qui se contentent d'une grille avec une combinaison classique. Quant à ceux qui tenteront d'augmenter leur chance en cochant davantage de numéros, il faudra s'attendre à ce que les prix soient parfois bien supérieurs. Comptez jusqu'à 369,60 euros pour huit chiffres et trois numéros Chance cochés. Tous les résultats Loto du soir seront bientôt disponibles ci-dessous :

Un Super Loto bientôt organisé !

Comme en février, en mars prochain, à l'occasion du vendredi 13, la Française des jeux proposera la coquette somme de 13 millions d'euros. Au-delà de cet énorme jackpot que tout un chacun tentera d'empocher en trouvant le bon résultat Loto, il sera aussi tiré pour l'occasion 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros à leurs détenteurs.

Attention toutefois à ce petit détail qui compte beaucoup. Si vous vous laissez tenter par la cagnotte en jeu du Super Loto, la grille sera exceptionnellement vendue un peu plus cher. Au lieu des 2,20 euros habituels, il faudra en effet débourser 3 euros pour pouvoir espérer devenir millionnaire. À noter qu'il est déjà possible de tenter sa chance pour cet incroyable tirage.