Manifestation pour Deranque : ce qu'on sait des enquêtes sur les saluts nazis et les injures racistes

Deux jours après la marche blanche pour Quentin Deranque à Lyon, pas moins de deux enquêtes ont été ouvertes après que des saluts nazis et des injures racistes et homophobes ont été constatés.

Le parquet de Lyon a annoncé lundi 23 février 2026 que deux enquêtes avaient été ouvertes après la marche blanche en hommage à Quentin Deranque, qui s'est tenue samedi, rapportent BFMTV et franceinfo. Cela fait suite à des saluts nazis et des injures racistes et homophobes repérés sur des vidéos de la manifestation à laquelle quelque 3 200 personnes ont participé le 21 février à Lyon, relaie franceinfo.

Dans le détail, une première enquête a été ouverte pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), elle est en lien avec les saluts nazis repérés dans le cortège. À noter que ce délit est passible d'un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La seconde enquête a, elle, été ouverte pour injures racistes et homophobes. "Sale race", "à bas les bougnoules" et "au moins" deux saluts nazis, sont en question, selon BFMTV. Les faits ont été signalés par la préfète de Lyon, Fabienne Buccio.

Des propos "tout à fait condamnables"

Samedi 21 février, une marche blanche pour le militant nationaliste Quentin Deranque, décédé des suites de ses blessures deux jours après avoir été violemment agressé par plusieurs individus le 12 février dernier, était donc organisée. De nombreux militants d'ultradroite ont répondu présent, mais le cortège a défilé dans le calme. Un important dispositif policier avait cependant été mis en place alors que certains redoutaient de violents échanges entre militants d'extrême gauche et militants d'ultradroite.

Auprès de BFMTV, l'organisatrice de l'événement, la militante anti-avortement Aliette Espieux, avait dénoncé dès samedi les propos de certains manifestants. "C'est tout à fait condamnable, ça n'était pas du tout l'objet de cet hommage", avait-elle insisté auprès de la chaîne d'information en continu, affirmant néanmoins qu'il "n'y [avait] absolument pas eu de saluts nazis".