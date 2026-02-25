Lycéen poignardé près de Lyon : deux mineurs en garde à vue, l'origine de l'agression dévoilée

Deux mineurs, dont un de 14 ans soupçonné d'avoir grièvement blessé à l'arme blanche un lycéen de 15 ans dans la banlieue de Lyon, ont été interpellés et placés en garde à vue. L'état de santé de la victime, lui, s'améliore.

Le principal suspect dans l'agression d'un adolescent de 15 ans près d'un lycée à Bron a été interpellé ce mardi 24 février rapporte Le Progrès. Il s'agit d'un adolescent de 14 ans domicilié à Saint-Priest et très défavorablement connu des services de police. Il n'est nest pas scolarisé dans le même lycée que la victime. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue après s'être lui-même rendu au commissariat. Il est suspecté d'avoir poignardé et grièvement blessé un adolescent de 15 ans dans l'après-midi de lundi, vers 15h30, près du lycée professionnel Émile Bejuit, à Bron, à l'est de Lyon.

Selon les informations de la police et du parquet, un deuxième mineur a été interpellé et placé en garde à vue mardi. Les deux ados et la victime avaient un "différend", dont la nature reste inconnue, mais qui s'était envenimé en ligne, en effet, le coup a pu être "monté sur les réseaux sociaux", a expliqué une source policière au Figaro. Ils s'étaient donné rendez-vous lundi après-midi à proximité d'un lycée professionnel de Bron, où la victime était scolarisée, toujours d'après la même source.

La victime désormais "hors de danger"

La victime, qui serait scolarisée en seconde dans l'établissement évoqué, aurait été poignardée au niveau de l'aisselle lors d'une altercation qui l'aurait opposé à l'agresseur présumé, le premier ado de 14 ans interpellé. Plusieurs témoins de la scène évoquent une bagarre entre deux personnes qui aurait donné lieu à un attroupement lors duquel certains individus auraient tenté de les séparer après de TF1 Info. Ces témoignages, ainsi que les "caméras" ayant filmé la scène auraient permis d'identifier le suspect présumé a indiqué le maire de Bron, Jérémie Bréaud (LR) au Progrès.

Après l'agression, les secours, prévenus par le directeur du lycée, ont pris en charge la victime et l'ont conduit en urgence absolue à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Alors que son pronostic vital était engagé, la victime verrait son état "s'amélior[ait]" selon les indications du parquet à BFMTV. Il est désormais "hors de danger", a annoncé le procureur mardi.

Une enquête ouverte pour "tentative de meurtre"

Selon la préfecture, dont Le Figaro se fait l'écho, et selon les informations du Progrès, l'agresseur a pris la poudre d'escampette à l'arrivée des forces de l'ordre. Il était encore activement recherché jusqu'à son interpellation ce mardi, près de 24 heures après l'agression. Toujours selon le Progrès, le suspect aurait interagi avec la victime accompagné d’un groupe de quatre à cinq autres personnes, qui n’auraient pas pris part aux violences.

Une enquête a été ouverte pour "tentative de meurtre". Les investigations, confiées à la DIPN du Rhône, se poursuivent activement pour déterminer les circonstances et mobiles de ces faits et en identifier le ou les auteurs", a complété le parquet. Pour l'heure, on ignore tout des possibles liens entre la victime et le suspect. "L'enquête cherchera très rapidement à identifier l'auteur et les éventuels co-auteurs ou complices qui étaient à proximité, qui n'ont rien fait pour assister la victime", a renchéri Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Rhône, auprès de TFI Info.