Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 24 février 2026, 142 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Méga jackpot en jeu ce mardi 24 février à l'Euromillions. Le tirage s'annonce riche en émotions. Les résultats seront attendus avec impatience.

Incroyable tirage Euromillions ce mardi 24 février 2026. Ce sont près de 142 millions d'euros qui sont mis en jeu. Chacun peut tenter de trouver le résultat Euromillions gagnant. Pour tenter sa chance, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique, et ce, même si le tirage Euromillions propose un jackpot pour le moins atypique.

Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ. Les résultats Euromillions gagnants seront délivrés en deux temps : d'abord le My Millions vers 20h45, puis la combinaison de l'Euromillions aux alentours de 21h/21h30.

Pourquoi un tel tirage Euromillions ce mardi soir ?

Ce n'est pas tous les jours que 142 millions d'euros sont mis en jeu au tirage de l'Euromillions. Habituellement, à ce jeu de hasard, la cagnotte de base est de 17 millions d'euros. Reste que vendredi, pour une raison qui nous échappe - tout du moins qui n'a pas été officiellement précisée - un jackpot de 130 millions d'euros a été mis sur la table pour le plus grand bonheur des participants.

Faute de vainqueur ce jour-là - personne n'ayant eu, semble-t-il, suffisamment de chance pour trouver tout le résultat Euromillions - le jackpot est remis en jeu ce mardi soir avec une dizaine de millions de plus, l'objectif étant de pimenter un peu les choses. Il en sera ainsi tant que personne ne trouvera les résultats Euromillions et jusqu'à ce que le gros lot atteigne les 250 millions d'euros, cagnotte plafond.