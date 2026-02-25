Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 25 février 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour le tirage Loto de ce mercredi 25 février, la FDJ propose quatre millions d'euros à qui trouvera les résultats du jour.

Le tirage Loto de ce mercredi 25 février 2026 propose un jackpot plutôt classique. Quatre millions d'euros sont mis en jeu. Pour tenter de trouver le résultat gagnant du Loto, rien de plus simple : il suffit de... commencer par participer. Et c'est bien la seule chose que l'on puisse faire : cocher au moins cinq chiffres parmi les 49 possibles et un numéro Chance entre les 10 proposés. Car parier sur les résultats n'est pas donné à tout le monde.

En ne jouant qu'une grille classique, un joueur a une chance sur 19 068 840 d'avoir le résultat Loto. C'est peu. Très peu ! Et malgré ce qu'en pensent certains, pour qui leurs chiffres fétiches ou les statistiques sont des pistes à étudier pour trouver les résultats du tirage Loto, la victoire n'est souvent que le fruit du hasard et de la chance. Tous les résultats gagnants seront délivrés ici dès que possible ici :

Bientôt un tirage Loto exceptionnel ?

Deux millions d'euros est la mise en jeu de base au Loto. Si personne ne trouve le résultat, alors le gros lot est remis en jeu moyennant un million d'euros supplémentaires. Cinq millions d'euros est le montant moyen remporté au tirage Loto. Concrètement, les quatre millions d'euros mis en jeu ce mercredi soir ne font rêver personne... ou tout du moins pas la majorité.

Alors que, le 13 mars prochain, la FDJ organisera, vendredi 13 oblige, un Super Loto ! Treize millions d'euros seront alors mis sur la table. De quoi attirer les foules ! Et ce n'est pas tout. Outre les 13 millions d'euros exceptionnellement mis en jeu un jour, qui plus est, où en temps normal il n'y a pas de tirage du Loto, 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront tirés au sort. Une mise en jeu qui ne sera toutefois pas sans répercussion pour les participants : la grille sera vendue 3 euros, au lieu de 2,20 euros.