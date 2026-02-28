Le reste à charge pour les patients à l'hôpital va augmenter. Qu'est-ce qui va changer ?

Le gouvernement prévoit une hausse, à compter du 1er mars, de divers "forfaits" facturés à l'hôpital. Voici ce que cela va changer pour les patients.

450 millions d'Euros. C'est le montant que souhaite faire économiser à la Sécurité sociale le gouvernement. Pour y parvenir, le ministère de la Santé a indiqué, cette semaine, qu'une hausse sera appliquée, dès le 1er mars, sur divers "forfaits" facturés aux patients qui bénéficient d'une complémentaire santé, en cas d'hospitalisation ou de passage aux urgences, rapporte TF1 Info.

Résultat : la facture passera de 20 à 23 Euros pour un forfait journalier hospitalier qui inclut la chambre et les repas. Les passages aux urgences coûteront désormais 23 Euros au lieu de 19,61. Sur le papier, si cela peut sembler être une hausse de tarifs, ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un reste à charge plus élevé pour les patients, car la Sécurité sociale remboursera moins. L'écart sera pris en charge par les mutuelles, mais cela ne sera pas sans conséquences.

Les mutuelles prévoient une augmentation de leurs tarifs

"On parle quand même d'une augmentation de l'ordre de 15% du passage aux urgences, plus de 33% pour les forfaits dits actes lourds. Et à la fin, ce sont les mutuelles qui prennent à leur charge ces dépenses et qui devront les intégrer inévitablement, mécaniquement dans leurs cotisations", explique Séverine Salgado, directrice générale de la Fédération nationale de la mutualité française.

Les mutuelles précisent que la plus forte hausse de ces cotisations sera à destination des patients qui nécessitent le plus de soins comme les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques ou de longue durée.

Les associations menacent de saisir le Conseil d'État

De son côté, les associations de défense de patients dénoncent des mesures forçant les malades à faire des choix radicaux qui pourraient les mettre en danger. "Si les cotisations augmentent, on va avoir des personnes qui vont arrêter aussi de payer une complémentaire santé, qui vont se dire, maintenant, ça devient trop cher pour moi, donc j'arrête de payer ma complémentaire santé. Donc elles vont avoir directement des factures qui vont leur arriver, vous imaginez le stress financier", déplore Fereuze Aziza, chargée de mission assurance maladie au sein de France Assos Santé.

Si ces changements sont confirmés, les associations menacent de saisir le Conseil d'État pour les faire annuler.