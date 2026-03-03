Sable du Sahara : des "pluies de sable" et un ciel teinté annoncés, trajectoire et prévisions

Le sable du Sahara remonte sur la France dès ce mardi 3 mars par le sud et va toucher tout le pays. Ces poussières désertiques pourront se déposer sur les voitures par endroits.

Un nouvel épisode de sable du Sahara débute ce mardi 3 mars. Il s'annonce plus conséquent que celui de la semaine dernière. Les poussières désertiques sont ramenées par le flux de sud et commence à remonter. "L'épisode devrait se maintenir au moins jusqu'à vendredi, avec un pic attendu ce jeudi", précise La Chaine météo. Les levers et couchers de soleil vont se colorer davantage et le ciel pourra se voiler, voire prendre une teinte jaunâtre. Ces particules pourraient se voir en montagne en se déposant sur la neige.

La tenue au sol du sable du Sahara dépend beaucoup des précipitations. Or, des pluies sont attendues dans certaines parties de la France ce jeudi lors du pic. Près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, les voitures pourraient alors se retrouver recouvertes d'une fine couche de ce dépôt. Les terrasses ou les vitres pourraient également se retrouver salies. Quelques pluies sont aussi possibles sur le littoral atlantique vendredi, laissant planer un risque de dépôts salissants. Dans le nord et le nord-est, le temps devrait rester sec, mais le ciel pourrait prendre un aspect laiteux et donc être moins bleu. "Les quantités s'annoncent assez importantes. Quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil", précise La Chaine météo.

Du sable du Sahara sur tout le pays entre mardi et vendredi

Une majeure partie du pays devrait être concernée durant l'épisode. Concernant la trajectoire, selon la carte de La Chaine météo, les poussières désertiques arrivent par le sud ce mardi et remonteront progressivement, particulièrement par l'ouest. Jeudi, dans la journée, presque tout le pays devrait se retrouver touché avant une évacuation par l'est.

Le phénomène s'annonce important, mais sans danger pour la santé. Le sable du Sahara peut toutefois dégrader la qualité de l'air : les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.