Sable du Sahara : des "pluies de sable" et un ciel teinté annoncés, trajectoire et prévisions
Le sable du Sahara remonte sur la France dès ce mardi 3 mars par le sud et va toucher tout le pays. Ces poussières désertiques pourront se déposer sur les voitures par endroits.
Un nouvel épisode de sable du Sahara débute ce mardi 3 mars. Il s'annonce plus conséquent que celui de la semaine dernière. Les poussières désertiques sont ramenées par le flux de sud et commence à remonter. "L'épisode devrait se maintenir au moins jusqu'à vendredi, avec un pic attendu ce jeudi", précise La Chaine météo. Les levers et couchers de soleil vont se colorer davantage et le ciel pourra se voiler, voire prendre une teinte jaunâtre. Ces particules pourraient se voir en montagne en se déposant sur la neige.
La tenue au sol du sable du Sahara dépend beaucoup des précipitations. Or, des pluies sont attendues dans certaines parties de la France ce jeudi lors du pic. Près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, les voitures pourraient alors se retrouver recouvertes d'une fine couche de ce dépôt. Les terrasses ou les vitres pourraient également se retrouver salies. Quelques pluies sont aussi possibles sur le littoral atlantique vendredi, laissant planer un risque de dépôts salissants. Dans le nord et le nord-est, le temps devrait rester sec, mais le ciel pourrait prendre un aspect laiteux et donc être moins bleu. "Les quantités s'annoncent assez importantes. Quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil", précise La Chaine météo.
Du sable du Sahara sur tout le pays entre mardi et vendredi
Une majeure partie du pays devrait être concernée durant l'épisode. Concernant la trajectoire, selon la carte de La Chaine météo, les poussières désertiques arrivent par le sud ce mardi et remonteront progressivement, particulièrement par l'ouest. Jeudi, dans la journée, presque tout le pays devrait se retrouver touché avant une évacuation par l'est.
????️Avec le flux de sud, la #douceur printanière en France s'accompagne de la remontée du #sable du #Sahara cette semaine, notamment dès ce mardi. pic.twitter.com/a5G0Deqytg— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 2, 2026
Le phénomène s'annonce important, mais sans danger pour la santé. Le sable du Sahara peut toutefois dégrader la qualité de l'air : les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.
10:00 - Des pluies de sables dans le sud
Les dépôts de sable du Sahara dépendent beaucoup des précipitations, malgré les quantités importantes annoncées. Le sud va être touché par des pluies à partir de jeudi avec le retour d'une goutte froide, liée à la dépression Regina. Elle va renforcer le vent autour de la Méditerranée et donner des cumuls de pluies plus marqués entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La Chaine météo précise alors que "quelques pluies de sables sont probables au sud, mais d'une façon générale, le ciel restera dégagé, légèrement orange au lever et coucher du soleil", précise La Chaine météo.
09:51 - Le sable du Sahara arrive par le sud
L'épisode de sable du Sahara a débuté ce mardi 3 mars. Les poussières désertiques ont atteint le sud du pays. La Corse, la PACA et les départements pyrénéens sont déjà concernés. Cela remonte jusqu'à l'Auvergne. "Les sables du Sahara remontent sur le sud de la France, déjà visibles depuis l'Auvergne", précise La Chaine météo sur l'épisode de ce mardi matin.
Voici la carte des poussières sahariennes qui confirme cette observation ????️???? pic.twitter.com/ktYZUGZUve— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 3, 2026
Grâce à un vent de surface assez puissant, le sable du Sahara est soulevé et, avec le flux du sud, il peut être déplacé. C'est ainsi qu'il peut atteindre la France. Il faut surveiller les dépôts possibles sur les voitures, les vitres ou encore le mobilier de jardin, ainsi que la dégradation de la qualité de l'air.