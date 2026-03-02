Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 mars 2026 [EN DIRECT]

Loto. Pour ce tirage Loto du lundi 2 mars 2026, la Française des jeux propose la somme de 6 millions d'euros. Découvrez les résultats dans l'article.

Pour le tirage Loto de ce lundi 2 mars 2026, la Française des jeux (FDJ) a augmenté son gain. En l'absence de vainqueur samedi dernier, le jackpot a été revalorisé à hauteur de 6 millions d'euros.

Une somme non négligeable à ne pas laisser passer, d'autant plus que déjà 10 jackpots ont été distribués, depuis le début de l'année 2026, pour un total de 40 millions d'euros reversés aux joueurs chanceux. Pour tenter sa chance, les participants peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15 le jour J, et ce, au même prix qu'une grille classique, soit 2,50 euros.

Lors du précédent tirage Loto, la combinaison gagnante était le 18 – 24 – 31 – 40 – 49 et le numéro Chance le 2. Trois joueurs sont parvenus à trouver les 5 bons numéros, empochant chacun 81 541 €.

Les résultats Loto auront lieu aux alentours de 21h30, ce lundi 2 mars 2026. Sans vainqueur, le gain sera remis en jeu avec quelques millions d'euros de plus les tirages suivants jusqu'à trouver preneur...