Sous-marin L'Invincible : les détails du navire qui va renforcer l'arsenal français

Lors de son discours depuis l'Île Longue, près de Brest (Finistère), ce lundi 2 mars, Emmanuel Macron a évoqué les détails du sous-marin nucléaire de troisième génération surnommé "L'Invincible".

"Pour être libre il faut être craint". Dans son discours sur la base de l'Île Longue, près de Brest (Finistère), Emmanuel Macron a réitéré sa volonté de renforcer les capacités militaires de la France, dans un monde qu'il juge "dangereux et instable".

En ce sens, le président de la République a annoncé plusieurs mesures comme l'augmentation du nombre d'ogives nucléaires dans l'arsenal français - la France en possède actuellement 290 - et le principe de la dissuasion "avancée" partagée avec les alliés européens de la France, sans pour autant leur laisser la "décision ultime" de recourir à l'arme atomique.

Les attributs du sous-marin "L'Invincible"

Pour lier les paroles aux actes, Emmanuel Macron a également dévoilé le nom du futur monstre français des mers : "L'Invincible". "Dans la tradition qui préside au baptême de nos sous-marins, j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de vous annoncer que le futur sous-marin nucléaire lanceur d'engin qui battra pavillon français se nommera 'L'Invincible' et naviguera en 2036", a révélé le chef de l'État, selon BFMTV.

Construit par Naval Group et TechnicAtome, "L'Invincible" sera le premier sous-marin lanceur d'engins de troisième génération (SNLE 3G) aura une longueur de 150 mètres, pèsera 15 000 tonnes et pourra accueillir une centaine d'effectifs. Concernant la dissuasion nucléaire, il sera équipé de 16 missiles balistiques à têtes thermonucléaires. "Légèrement plus long que ses prédécesseurs, le SNLE 3G bénéficiera d'avancées technologiques qui amélioreront encore sa discrétion acoustique et sa furtivité. Grâce à des senseurs (sonars, détecteurs de radars) plus performants, il détectera mieux les menaces. Conçu pour être évolutif, il pourra embarquer les futures versions du missile M51", indique le ministère des Armées.

Quatre sous-marins de troisième génération prévus

Pour l'occasion, le missile M51.4 devrait être lancé en même temps que "L'Invincible" avec "trois axes majeurs d'amélioration" par rapport au M51.3, a expliqué la Direction générale de l'Armement (DGA) et ArianeGroup à Aquitaine On Line au mois de septembre dernier. Alors que le M51.3 peut aller jusqu'à 8 000 kilomètres, le M51.4 aura "une portée étendue pour couvrir davantage de cibles" et pourra atteindre des endroits stratégiques sans quitter les eaux territoriales. Le missile sera aussi doté d'"une précision chirurgicale pour limiter les risques collatéraux" et "des contre-mesures contre les boucliers antimissiles" sont prévues afin de leurrer des défenses antiaériennes à la pointe de la technologie.

"Nos futurs sous-marins stratégiques ont été mis en chantier. Très peu de nations sont capables de construire de tels sous-marins nucléaires, aussi discrets que performants, capables de frapper en tout point nos agresseurs potentiels", a déclaré Emmanuel Macron qui a ajouté que "les premières découpes de l'acier qui façonnera les coques de ces nouveaux sous-marins ont commencé il y a plusieurs mois à Cherbourg".

Lancés en 2021, les quatre sous-marins nucléaires de troisième génération prévus (SNLE 3G) ont pour objectif de remplacer les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la classe "Le Triomphant" actuellement en service et lancés entre 1994 et 2008. Ils auront vocation à naviguer jusqu'en 2090.