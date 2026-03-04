Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 mars 2026 [EN DIRECT]

Loto. Pour ce tirage Loto du mercredi 4 mars 2026, la Française des jeux propose de remporter la somme de 7 millions d'euros. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

Le verdict approche. La Française des jeux propose la somme de 7 millions d'euros pour le tirage du mercredi 6 mars 2026. Un montant important qui ne fait qu'augmenter, la faute à cinq tirages consécutifs sans grand gagnant. Alors ne serait-ce pas le bon moment pour casser cette mauvaise dynamique ? Vous le saurez très bientôt avec l'affichage des résultats ci-dessous, une fois dévoilés.

Les numéros vainqueurs sont communiqués peu après l'heure limite de jeu qui est fixé à 20h15, en fonction des supports. Si vous êtes devant votre télévision, vous pouvez suivre le tirage dès 20h35 sur TF1. Si vous êtes pressé ou indisponible, les résultats sont également accessibles sur l'application de la Française des Jeux dès 20h30. Troisième possibilité : consulter les numéros gagnants directement sur la page dédiée aux résultats LOTO®, où ils sont mis en ligne à partir de 20h45.

Pour rappel, le dernier vainqueur d'un tirage Loto remonte au 18 février 2026, grâce à la combinaison suivante : 4 - 16 - 22 - 25 - 36 et le numéro Chance 6. Si personne ne parvient à rafler la mise, ce soir, ce jackpot pourrait encore augmenter pour le prochain tirage qui aura lieu, samedi 7 mars.

Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 20 h 15 le jour J

Pour jouer, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance de 1 à 10.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20 h 15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21 h 15 en ligne.

Lors du tirage du Loto de lundi dernier, les numéros 19 – 20 – 34 – 37 – 40 ainsi que le numéro Chance 6 sont sortis de l'urne. Aucun joueur n'a toutefois décroché la combinaison gagnante, ni au tirage principal ni via l'option Second tirage.

Que faut-il savoir sur le Super Loto du vendredi 13 mars 2026

Dans dix jours, le Super Loto du vendredi 13 mars 2026 fera son grand retour, pour un deuxième rendez-vous placé sous le signe de la superstition. Après un tirage de février particulièrement généreux - et marqué par plusieurs nouveaux millionnaires - la Française des jeux relance l'événement avec un jackpot de 13 millions d'euros et 50 codes à 20 000 €.