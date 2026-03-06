Mort de Quentin Deranque : une nouvelle vidéo sur ses derniers instants, un éclairage sur d'autres militants
Une nouvelle vidéo a été dévoilée par Le Progrès, elle donne des éléments factuels sur les circonstances de la mort de Quentin Deranque, militant d'extrême droite. Le jeune homme de 23 ans a trouvé la mort le 12 février à Lyon.
L'enquête sur le décès de Quentin Deranque connaît une évolution. Comme le rapporte Le Progrès, une vidéo filmée quelques minutes après l'agression — au cours de laquelle le jeune homme a reçu de violents coups de pied à la tête — vient donner un nouvel éclairage sur les conditions du décès du jeune homme.
La séquence, tournée à 18h07 rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement, capture un moment de confusion extrême. Alors que Quentin Deranque tente de se relever, le visage ensanglanté et l'air hagard suite à son lynchage par un groupuscule d'extrême gauche, on entend des voix au sein de son propre groupe lui déconseiller l'aide médicale.
Alors qu'un témoin avait déjà alerté les secours, des proches du militant ont semble-t-il insisté pour qu'il quitte les lieux avant l'arrivée de l'ambulance. Malgré les avertissements d'une passante indignée lançant "Il s'est fait taper sur la tête ce monsieur !", et l'avis d'un ami qui s'alarme de son état critique, la consigne reste la même : éviter la police. Un homme répond d'ailleurs à la passante manifestement inquiète : "Non, mais ce sont des trucs qu'ils assument. Ils sont là pour ça." La femme surprise ajoute : " Ils étaient là pour ça, pour se faire frapper à la tête ? Vous avez vu les infos ?" Une autre voix masculine rétorque : "Il y a deux groupes qui se sont bagarrés. C'était une bagarre organisée, d'accord ?"
Quentin Deranque s'éloignera finalement à pied, à bout de souffle, pour succomber à ses blessures deux jours plus tard, sans avoir jamais été soigné.
Cest un document terrible qui est parvenu au Progrès. La vidéo a été filmée quelques minutes après laffrontement entre des militants dultra-droite et dultra-gauche et le lynchage de Quentin Deranque. On y voit ce dernier, livide. Une femme lui conseille daller à lhôpital. pic.twitter.com/aSo9qE2G7k— Le Progrès (@Le_Progres) March 5, 2026
Pour rappel, les faits se sont déroulés en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le collectif identitaire féminin Némésis y organisait une contre-manifestation qui a rapidement dégénéré en affrontements violents avec des militants antifascistes. Si la défense de la famille, portée par Me Fabien Rajon, réfute la thèse d'une simple rixe et dénonce un "lynchage gratuit", des éléments partagés par Le Canard enchaîné montrent que des heurts généralisés avaient précédé les coups mortels. À ce jour, sept individus ont été mis en examen pour "homicide volontaire" et placés en détention provisoire par la Cour d'appel, confirmant la gravité des charges dans cette affaire qui continue de secouer Lyon.