Mort de Quentin Deranque : une nouvelle vidéo sur ses derniers instants, un éclairage sur d'autres militants

Une nouvelle vidéo a été dévoilée par Le Progrès, elle donne des éléments factuels sur les circonstances de la mort de Quentin Deranque, militant d'extrême droite. Le jeune homme de 23 ans a trouvé la mort le 12 février à Lyon.

L'enquête sur le décès de Quentin Deranque connaît une évolution. Comme le rapporte Le Progrès, une vidéo filmée quelques minutes après l'agression — au cours de laquelle le jeune homme a reçu de violents coups de pied à la tête — vient donner un nouvel éclairage sur les conditions du décès du jeune homme.

La séquence, tournée à 18h07 rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement, capture un moment de confusion extrême. Alors que Quentin Deranque tente de se relever, le visage ensanglanté et l'air hagard suite à son lynchage par un groupuscule d'extrême gauche, on entend des voix au sein de son propre groupe lui déconseiller l'aide médicale.

Alors qu'un témoin avait déjà alerté les secours, des proches du militant ont semble-t-il insisté pour qu'il quitte les lieux avant l'arrivée de l'ambulance. Malgré les avertissements d'une passante indignée lançant "Il s'est fait taper sur la tête ce monsieur !", et l'avis d'un ami qui s'alarme de son état critique, la consigne reste la même : éviter la police. Un homme répond d'ailleurs à la passante manifestement inquiète : "Non, mais ce sont des trucs qu'ils assument. Ils sont là pour ça." La femme surprise ajoute : " Ils étaient là pour ça, pour se faire frapper à la tête ? Vous avez vu les infos ?" Une autre voix masculine rétorque : "Il y a deux groupes qui se sont bagarrés. C'était une bagarre organisée, d'accord ?"

Quentin Deranque s'éloignera finalement à pied, à bout de souffle, pour succomber à ses blessures deux jours plus tard, sans avoir jamais été soigné.