L'Europe annonce de mauvaises nouvelles pour le portefeuille des familles

Prix du gaz, de l'électricité, de l'essence et taux des crédits : la Commission européenne a lâché des mauvaises nouvelles.

L'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour la gestion budgétaire des familles françaises. D'une part, le taux d'inflation reste bien au-dessus des niveaux observés avant 2021, et d'autre part, les familles souhaitant souscrire à un crédit immobilier ont vu exploser leurs mensualités en raison de l'augmentation fulgurante des taux d'intérêt. La hausse soudaine et significative du coût de la vie a posé de grands défis aux ménages. Et le pire est que, selon les nouvelles prévisions de la Commission européenne, cette tendance est loin de s'inverser.

Les perspectives restent tendues en 2024, en particulier en ce qui concerne les factures de gaz et d'électricité, qui continueront à peser lourdement sur les ménages. Bien que Bruxelles ait revu à la baisse les prix de l'électricité et du gaz naturel pour 2023 et 2024 par rapport aux prévisions faites ce printemps, les analystes de la Commission européenne prévoient que le prix de l'électricité augmentera de 28,7 % et celui du gaz naturel de 27,1 % sur les marchés internationaux entre 2023 et 2024.

Pour les ménages utilisant une voiture pour leurs déplacements quotidiens, la facture d'essence ou de diesel ne devrait pas diminuer ni cette année ni la suivante. Bruxelles a révisé à la hausse le prix du baril de pétrole de 7,2 % pour cette année par rapport aux prévisions de ce printemps. Pour 2024, les prévisions de la Commission européenne ont également été révisées à la hausse, cette fois de 12,6 %.

2023 2024 Evolution 2023/2024 Gaz naturel (€/Mwh) 42,8 € 54,4 € 27,1% Electricité (€/Mwh) 108,9 € 140,2 € 28,7% Pétrole ($ par baril) 81,8 $ 81,2 $ -0,7% Taux d'intérêt Euribor 3 mois 3,40% 3,60% + 0,20 pts

Il existe également un risque sérieux d'aggravation, notamment pour ceux souhaitant souscrire un crédit. Par exemple, le taux Euribor à 3 mois, qui est souvent utilisé comme référence pour les crédits, affichait un taux moyen de 3,21 % en 2023 et de 2,85 % l'année précédente. Selon les nouvelles prévisions de la Commission européenne publiées lundi, le taux moyen de l'Euribor à 3 mois cette année sera de 3,4 % (soit 0,10 points de plus que la précédente prévision) et de 3,6 % en 2024. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt vont encore monter.

Enfin, sans donner de détails spécifiques sur la France, Bruxelles prévoit que l'inflation continuera à ralentir dans les mois à venir, clôturant cette année à 5,6 % (0,20 points en dessous des prévisions de ce printemps) et à 2,9 % en 2024 (0,10 points de plus que les précédentes estimations).