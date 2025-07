Incendies : pourquoi les fortes chaleurs augmentent-elles le danger ?

400 hectares ont été brûlés depuis dimanche par un incendie dévastateur dans le département de l'Aude. Suite à la dernière canicule et aux fortes chaleurs à venir, les experts redoutent de nouveaux départs de feux. Explications.

L'été en France, comme ailleurs, est de plus en plus synonyme d'incendies. Après les jours de canicule que les Français ont connus et l'apparition de nouvelles vagues de chaleur, le risque de voir apparaître des incendies de forêt est plus brûlant que jamais. Météo-France a d'ailleurs placé dix départements en niveau élevé de danger aux feux de forêt ce samedi 5 juillet, tandis que dix départements sont toujours en vigilance orange canicule. La chaleur de ces derniers jours est-elle propice aux déclenchements d'incendies de forêt ? Interrogé par BFMTV, Guillaume Trichaud, responsable à Météo-France Sud-Est de l'assistance à la prévention et à la lutte des feux de végétation et de forêts, a expliqué que l'été 2025 commençait fort en matière de feux de forêt par rapport à d'autres années : "On est bien en avance sur la sensibilité (de la végétation) aux feux par rapport à 2023 et 2024", explique le météorologue.

De manière plus globale, le spécialiste météo souligne que les conditions climatiques actuelles sont "très sensibles" au départ et au développement de feux de végétation ou de forêts. La raison est "une ambiance très chaude et d'une chaleur durable dans le sud et jusque dans la moitié nord", notamment à cause de la canicule qui a frappé tout le pays la semaine dernière. "À la sortie du printemps, les niveaux des nappes phréatiques n'étaient pas forcément mauvais", note Guillaume Trichaud, qui souligne que la France sortait de plusieurs mois pluvieux hivernaux. Ces mois de pluie importante ont alors conduit à une "recrudescence de la végétation" à certains endroits. Une végétation qui, à partir du mois de juin, finit par s'assécher et fait courir des risques d'incendie de forêt plus importants.

La tendance des incendies de forêts estivaux s'accentue en Europe

Outre la France, qui a échappé ce matin à un incendie au Rove dans les Bouches-du-Rhône comme nous l'apprend le journal La Provence, le continent européen est aussi affecté par la recrudescence du phénomène. Comme le rappelle TF1 info, les feux de forêts ont aussi ravagé une partie de l'Espagne, de la Turquie ou encore de la Grèce cet été. Ainsi, quelque 5 000 personnes ont été évacuées sur l'île de Crète, après un départ de feu de forêt, mercredi 2 juillet. L'incendie lié aux broussailles a également entraîné l'évacuation de "3 000 touristes dans la nuit de mercredi 2 à jeudi 3 juillet", comme l'a confié le président de l'Union des hôteliers de la région, Yorgos Tzarakis, à l'AFP et à qui TF1 info fait écho.

L'autre victime d'incendie, et de manière assez inattendue, est l'Allemagne. Chez nos voisins d'outre-Rhin, deux importants feux de forêts ont touché l'est du pays. Une catastrophe qui intervient aussi à la suite d'épisodes caniculaires. L'un des incendies a provoqué la destruction de 600 hectares de forêts et le sinistre menace de s'étendre dans une région voisine. Selon les experts, il s'agirait du plus grand feu de forêt depuis 1993 en Allemagne.