Cellcast : une nouvelle arnaque bien ficelée dans votre boîte mail, elle peut vous coûter très cher

Depuis ce week-end, une nouvelle arnaque a été repérée. Le mail est très trompeur car il contient des informations personnelles comme votre IBAN.

Les arnaques pullulent dans les boites mail. Dernièrement, il faut se méfier de Cellcast, un soi-disant service de vidéo. Depuis ce samedi 1er août, des courriers frauduleux sont arrivés dans des milliers de boites mails françaises pour une "confirmation d'abonnement". Le message comporte des informations personnelles existantes, comme le prénom, le nom, l'adresse du domicile et l'IBAN du destinataire, mais il renvoie vers une fausse plateforme. Ces informations personnelles peuvent avoir été récupérées lors de fuites de données.

Selon ce mail, le paiement du service Cellcast Vidéos serait en "cours de traitement" pour une offre "Vidéos + Family" à 49,99 euros/an. "À la suite de votre période d'essai d'un an, nous sommes ravis de vous confirmer votre inscription" , est-il écrit. Le mail propose alors de gérer l'abonnement en cliquant sur un bouton, puis sur une nouvelle page s'ouvre et propose d'annuler le soi-disant abonnement ou de résilier la demande. L'arnaque est bien ficelée : en faisant référence à un essai gratuit d'un an, les escrocs tentent de jouer sur la carte de l'oubli. De plus, il ne réclame pas immédiatement un paiement et cela peut donc attiser la curiosité.

Une arnaque pour récupérer les données bancaires

C'est ensuite que le piège se referme sur la victime. Une fois que le lecteur a cliqué, il se retrouve sur une plateforme qui va prétendre rembourser les 49,99 euros et finaliser l'annulation de la souscription. Pour obtenir cette somme, il faut donner ses coordonnées complètes de carte bancaire (numéro de carte, date d'expiration et cryptogramme), comme le montre le site Signal Arnaques. Avec de telles informations, les malfaiteurs peuvent mettre la main sur votre compte et le vider.

Ce système doit alerter car il demande des coordonnées bancaires et non simplement un RIB. Cellcast est, en plus, en réalité le nom d'un service de télécommunications australien ou d'un groupe télé britannique. Cellcast-fr.com ou cellcast.fr n'existent pas. Le meilleur moyen de se protéger est de ne pas cliquer sur le lien et de supprimer immédiatement le mail, votre IBAN ne permettant pas de vous prélever. Si vous avez cliqué mais sans donner vos coordonnées, le risque est minime. Si malheureusement vous êtes vraiment tombé dans le piège, il faut rapidement prévenir votre banque pour faire opposition.