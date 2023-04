Cet appartement de 150m2 à deux pas des Champs-Elysées est composé de 5 pièces. La vue sur Paris est exceptionnelle et le ménage est inclus.

Qui n'a jamais rêvé de résider dans un appartement luxueux dans la capitale de l'amour ? Qui plus est, à deux pas des Champs-Elysées ? Cet appartement exceptionnel risque de vous faire chavirer. Un petit bijoux de 150m2, meublé, qui se compose de 5 pièces dont une cuisine aménagée et équipée, trois chambres et trois salles de bains. Une salle de sport et un parking sont également mis à votre disposition au cœur du 8ème arrondissement de Paris. Il est situé au troisième étage d'un immeuble de standing. Mais alors, quel est le prix de ce bien hors du commun mis à la location récemment ? 50 000 euros par mois. Pas à la portée de toutes les bourses, certes. Alors, allez-vous craquer ?

Un séjour épuré, moderne, meublé, avec une vue exceptionnelle sur Paris

© Stephan Julliard - Belles demeures

Une cuisine aménagée et équipée, sous une verrière chic et contemporaine

© Stephan Juillard - Belles demeures

Une suite traversante avec baignoire

© Stephan Juillard - Belles demeures

Une atmosphère zen au cœur de Paris

© Stephan Juillard - Belles demeures

Et si vous avez encore un doute sur le rapport qualité-prix de cet appartement, sachez qu'il dispose d'un autre avantage non négligeable : le ménage est aussi compris ! A ce loyer-là, cela peut paraître un détail mais ça compte sûrement pour les occupants...