Une nouvelle case doit être remplie obligatoirement sur votre déclaration d'impôt 

Malgré son caractère non imposable, la prime de partage de la valeur ou prime Macron doit bien être inscrite sur votre déclaration d'impôts cette année ! Une case spéciale a même été ajoutée...

Elle fait partie des quelques nouveautés de la déclaration d'impôts 2023 : la prime de partage de la valeur (PPV) ou prime Macron. Cette aide versée par votre employeur est bien à renseigner sur votre déclaration de revenus. Elle est exonérée d'impôts ? Peu importe. Le fisc souhaite tout de même être informé du montant touché en 2022.

Pour rappel, la PPV est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des contributions sociales jusqu'à 3 000 euros par an et par bénéficiaire, pour un salarié dont le salaire n'excède pas 3x le Smic. Si votre employeur met en place un accord d'intéressement ou de participation, la prime est alors exonérée d'impôt, dans les mêmes conditions, dans la limite de 6 000 euros cette fois. Mais alors, comment bien déclarer ma prime de partage de la valeur sur le formulaire des impôts ?

Le pré-remplissage de la PPV n'étant pas encore possible cette année, un ajustement du format de la déclaration de revenus a été réalisé pour permettre aux usagers de la déclarer : "Prime de partage de la valeur exonérée : CASE 1AD". "Les montants à reporter sur la déclaration de revenus figurent sur les bulletins de salaire des mois concernés, et éventuellement l'attestation fiscale annuelle de l'employeur. En cas de doute, il convient de se rapprocher de son employeur (service RH) comme indiqué dans le dossier de presse officiel de la Direction générale des Finances publiques "2023 Impôt sur les revenus 2022". Gardez bien à l'esprit que même si votre prime n'est pas imposable, vous êtes bien tenu de la déclarer.