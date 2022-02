Assurance emprunteur 2022 : changement, résiliation, simulation... Tout savoir

ASSURANCE EMPRUNTEUR 2022. Devenue incontournable en vue de l'obtention d'un crédit, l'assurance emprunteur change de visage en 2022 et devrait pouvoir être résiliée à tout moment.

[Mis à jour le 11 février 2022 à 10h17] Contrat d'assurance individuel ou de groupe pour les crédits immobiliers, l'assurance emprunteur permet de garantir le remboursement d'un prêt. Cette assurance est à la fois une sécurité pour les personnes qui empruntent, comme pour l'organisme prêteur, notamment les banques. L'assurance emprunteur prend en charge le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement du crédit restant dû lorsque vous êtes dans certaines situations comme l'invalidité permanente, la perte de votre emploi ou même le décès. Et le projet de résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur est en très bonne voie et devrait être adopté dans les prochaines semaines. En effet, députés et sénateurs sont tombés d'accord le 3 février dernier à l'Assemblée nationale.

En effet, il ne devrait plus être nécessaire d'attendre la date d'anniversaire du contrat d'assurance emprunteur pour faire jouer la concurrence, et changer d'assureur. Dur à avaler pour les établissements bancaires qui détiennent ce marché à 88% et qui vont devoir partager. Ces derniers devront, en plus, renforcer leur obligation d'information à l'égard des clients sur leurs droits à résilier avant la date d'anniversaire du contrat. La suppression du questionnaire médical est également en jeu, au même titre qu'une réduction du droit à l'oubli pour certaines pathologies cancéreuses.

Prochaine étape pour cette proposition de loi, un vote à l'Assemblée Nationale le 10 février. Puis le 17 février au Sénat. Un chemin au bout duquel, sans grande surprise, le projet de loi devrait être adopté.

L'assurance emprunteur est un contrat souscrit en garantie d'un emprunt (immobilier, crédit à la consommation...) Si celle-ci n'est pas obligatoire, elle est souvent exigée par les établissements financiers. Elle couvre principalement l'incapacité temporaire ou définitive de travail, la perte d'un emploi, une invalidité ou encore un décès. L'assurance emprunteur est une sécurité pour les deux parties : elle couvre l'assuré (en totalité ou en partie) en cas de difficultés de paiement des mensualités du crédit, de l'autre elle protège l'établissement financier qui sera indemnisé en cas de défaillance de l'assuré.

Vous souhaitez connaître votre capacité d'emprunt selon les taux d'intérêts ? Rendez-vous sur le site du Service Public pour connaître votre potentiel crédit immobilier, le montant de votre assurance emprunteur, la durée du crédit ainsi que les mensualités souhaitées. Vous trouverez le formulaire juste ici.

Lors de la première année de contrat, le consommateur peut changer d'assurance à tout moment (au plus tard 15 jours avant le terme des 12 mois). Passée la première année, il doit attendre la date d'échéance du contrat. Il peut ensuite changer d'assurance chaque année, durant toute la durée de son prêt. Attention : la date d'échéance ne correspond pas toujours à la date anniversaire du contrat. Elle est toujours indiquée dans les conditions générales du prêt.

Depuis le 1er janvier 2018 et l'amendement Bourquin, tous les contrats d'assurance emprunteur peuvent être rompus chaque année, quelle que soit la date de souscription. Attention, certaines conditions sine qua non persistent. Sans elles, l'organisme prêteur n'acceptera pas la résiliation de votre assurance. Les voici :

Les garanties doivent rester au même niveau.

La banque ou l'organisme prêteur doit avoir signifié son accord, par un document écrit.

Le préavis de résiliation est de deux mois avant l'échéance annuelle de l'assurance emprunteur.

Quelles sont les démarches ? Il est obligatoire de rédiger une lettre recommandée avec accusé de réception pour résilier son assurance emprunteur, à envoyer à l'assureur, qu'il soit lui-même l'organisme prêteur ou non. Vous trouverez juste ici un modèle de lettre de résiliation de votre assurance emprunteur.

Contrairement à une assurance auto ou une assurance habitation, l'assurance prêt immobilier n'est pas obligatoire. Mais dans les faits, elle est systématiquement exigée par l'organisme prêteur vous accordant un crédit immobilier. Si vous souhaitez échapper à cette assurance, vous pouvez mettre en garantie vos biens, mais cela n'est généralement accepté que pour les emprunteurs ayant un patrimoine élevé.

Lorsque l'assurance est facultative, en fonction du montant emprunté et de la durée de remboursement, l'emprunteur peut avoir intérêt à la souscrire pour pouvoir rembourser ses mensualités en cas d'accident de la vie.

L'assurance emprunteur couvre principalement trois types de risques : le risque de décès, le risque d'invalidité et le risque de perte d'emploi. En cas de décès de l'assuré, l'assureur rembourse le capital restant à l'établissement financier. La garantie invalidité "peut porter sur l'invalidité fonctionnelle, l'inaptitude à exercer une activité professionnelle ou la perte totale et irréversible d'autonomie", précise la Fédération française de l'assurance. Dans ce cas, l'assureur rembourse la totalité ou une partie du capital restant en fonction du contrat souscrit par l'assuré. Il existe aussi une garantie contre la perte d'un emploi. En fonction de votre contrat, l'assureur remboursera à l'établissement financier tout ou partie du capital restant.

Jusqu'alors, une banque pouvait demander à un emprunteur de lui fournir un questionnaire médical pour attester de leur santé. C'est terminé ! En effet, les établissements bancaires n'auront plus l'autorisation de demander ce questionnaire médical quand un emprunteur souhaite souscrire un prêt immobilier pour les emprunts de moins de 200 000 euros. De facto, le montant du prêt immobilier double et s'élève à 400 000 euros lorsque l'achat s'effectue en couple. Un prêt qui se doit d'être remboursé avant d'atteindre la barre des 60 ans.

Précisons également la réduction du droit à l'oubli pour, de 10 ans à 5 ans. Le droit à l'oubli vous permet de ne pas mentionner sur votre questionnaire de santé soumis par l'assureur certains cancers si votre pathologie a été diagnostiquée avant vos 21 ans avec un protocole thérapeutique achevé depuis 5 ans et sans rechute. Ou bien, après vos 21 ans, avec un protocole thérapeutique achevé depuis 10 ans, sans rechute constatée.

Le taux de l'assurance emprunteur varie grandement d'un contrat à l'autre, en fonction de la somme empruntée, de la durée du contrat, mais aussi de l'âge et de l'état de santé de l'emprunteur. Le Taux annuel effectif d'assurance (TAEA) représente le coût de l'assurance emprunteur, en pourcentage du montant total du crédit immobilier. Par exemple, un taux de 0,5% représente un coût annuel de cotisation de 0,5% du capital emprunté (et non du capital restant à rembourser).

Voici une estimation des taux d'assurance prêt immobilier appliqués en fonction du profil de l'emprunteur, selon le courtier Empruntis :

Profil de l'emprunteur Taux de l'assurance prêt immobilier 20 ans non-fumeur 0,05% 20 ans fumeur 0,08% 30 ans non-fumeur 0,09% 30 ans fumeur 0,13% 40 ans non-fumeur 0,17% 40 ans fumeur 0,25% 50 ans non-fumeur 0,31% 50 ans fumeur 0,33%

La banque auprès de laquelle vous souscrivez un crédit vous propose généralement un contrat d'assurance emprunteur. Si souscrire à ce contrat est commode, il n'est pas forcément la meilleure solution financière.

Une autre solution est de choisir soi-même un contrat chez un assureur. Cela s'appelle la délégation d'assurance. Par ce moyen, il est possible d'obtenir un contrat plus intéressant. Détail important, si vous choisissez cette voie le contrat "présenté [à l'établissement de crédit] doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance proposé par l'organisme de crédit", rappelle la Fédération française de l'Assurance. Si tel est le cas, l'établissement financier dans lequel vous avez souscrit votre emprunt ne pourra pas le refuser.

Pendant l'avancée de votre dossier de prêt, l'établissement de crédit vous remet, en général, une fiche d'information standardisée (FSI). "Cette fiche présente notamment les garanties d'assurance exigées par l'organisme de crédit pour l'octroi d'un prêt, ainsi qu'un exemple chiffré du coût de l'assurance", explique la Fédération française de l'assurance. Cette fiche standard précède la remise d'une fiche personnalisée en lien avec votre dossier de crédit.

La fiche personnalisée est essentielle si vous choisissez un autre assureur que celui proposé par votre établissement financier. Elle vous permettra de comparer les offres et de vous assurer que le niveau d'assurance est similaire entre le contrat auquel vous souscrivez et celui proposé par l'établissement financier. Une fois l'assurance emprunteur souscrite, vous devrez remettre le dossier de l'assureur à l'établissement de crédit pour que celui-ci valide le contrat.