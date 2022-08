Assurance emprunteur 2022 : la résiliation à tout moment arrive ! Quelle date ? 

ASSURANCE EMPRUNTEUR 2022. La loi Lemoine permet la résiliation à tout moment et pour tous de l'assurance de prêt. A quelle date ? Quelles réformes ? On fait le point.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 09h46] A compter du 1er septembre 2022, la résiliation à tout moment d'un contrat d'assurance emprunteur sera possible, pour tous ! En effet, grâce à la nouvelle loi Lemoine, tous les emprunteurs ayant souscrit un contrat de prêt avant le 1er juin pourront le résilier à leur guise. Une seule condition persiste : dénicher une offre aux garanties au moins équivalentes. Autre évolution notoire, la fin du questionnaire médical pour les prêts d'un montant inférieur à 200 000 euros, et 400 000 euros pour un couple. Un dispositif valable si l'échéance du prêt est prévue avant le 60e anniversaire de l'assuré. Enfin, la réduction du droit à l'oubli de 10 à 5 ans est également prévue.

Depuis le 1er juin 2022, un emprunteur est libre de rompre son contrat d'assurance emprunteur à tout moment et de faire jouer la concurrence. Impossible jusqu'alors, il fallait attendre la date d'anniversaire du contrat pour changer d'assureur. Désormais, libre à vous de comparer plus tranquillement les offres et de résilier quand bon vous semble votre contrat d'assurance de prêt. Cette avancée est effective à partir du 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats, et du 1er septembre pour les contrats en cours.

Contrat d'assurance individuel ou de groupe pour les crédits immobiliers, l'assurance emprunteur permet de garantir le remboursement d'un prêt. Cette assurance est à la fois une sécurité pour les personnes qui empruntent, comme pour l'organisme prêteur, notamment les banques. L'assurance emprunteur prend en charge le paiement de tout ou une partie des échéances de remboursement du crédit restant dû lorsque vous êtes dans certaines situations comme l'invalidité permanente, la perte de votre emploi ou même le décès.

L'assurance emprunteur est une sécurité pour les deux parties : elle couvre l'assuré (en totalité ou en partie) en cas de difficultés de paiement des mensualités du crédit, de l'autre elle protège l'établissement financier qui sera indemnisé en cas de défaillance de l'assuré.

Sachez qu'avant de vous faire une offre de prêt immobilier, la banque peut exiger que vous obteniez une assurance emprunteur. La banque en fixe les garanties minimales (exemple : décès, invalidité). Elle réalise ensuite une estimation du coût de l'assurance de votre futur crédit. Mais vous pouvez vous adresser à un autre assureur. Une assurance emprunteur prend en charge le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement du crédit restant dû lorsque vous êtes dans certaines situations comme un décès ou l'invalidité permanente.

La résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur est entrée en vigueur mercredi 1er juin 2022. Une petite révolution dans le monde de l'assurance de prêt immobilier, un secteur détenu à plus de 88% par les établissements bancaires. Désormais, libre à vous de faire jouer la concurrence pour obtenir un tarif plus attractif à n'importe quel moment de l'année. Plus besoin d'attendre la date d'anniversaire du contrat. Vous êtes libre de faire votre choix.

La loi Lemoine a été adoptée en février 2022 et permet de faciliter l'accès au crédit immobilier. Les personnes qui présentent un risque grave de santé auront désormais davantage de chance d'en souscrire un. Elle permet le droit à la résiliation de votre contrat d'assurance emprunteur à tout moment, pour tous, et sans frais pour les particulies ayant souscrit un crédit immobilier à usage d'habitation mixte. Elle garanti également le droit à l'oubli (explication plus bas) et supprime le questionnaire médical.

Le Parlement a adopté le jeudi 17 février 2022 la résiliation de l'assurance emprunteur à tout moment. Autrement dit, un emprunteur peut désormais résilier son contrat de prêt immobilier à n'importe quel moment, alors qu'il était obligé d'attendre la date d'anniversaire jusqu'alors. L'objectif ? Instaurer une concurrence plus importante pour faire baisser les coûts en faveur des consommateurs. La date d'entrée en vigueur de cette résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur est connue, le 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats, le 1er septembre pour les contrats en cours.

Cela ne s'arrête pas là, les assureurs ont désormais, avec cette réforme, l'obligation de renforcer l'information à l'égard des emprunteurs concernant leur droit à résilier avant la date d'anniversaire de leur contrat. De plus, la totalité des motifs de refus devront maintenant être expliqués et communiqués aux emprunteurs, dès lors qu'une résiliation est refusée. Un gros coup dur, notamment pour les établissements bancaires qui détiennent 88% de ce juteux marché. A l'avenir, les banques devront se partager le gâteau.

Le taux de l'assurance emprunteur varie grandement d'un contrat à l'autre, en fonction de la somme empruntée, de la durée du contrat, mais aussi de l'âge et de l'état de santé de l'emprunteur. Le Taux annuel effectif d'assurance (TAEA) représente le coût de l'assurance emprunteur, en pourcentage du montant total du crédit immobilier. Par exemple, un taux de 0,5% représente un coût annuel de cotisation de 0,5% du capital emprunté (et non du capital restant à rembourser).

Voici une estimation des taux d'assurance prêt immobilier appliqués en fonction du profil de l'emprunteur, selon le courtier Empruntis :

Profil de l'emprunteur Taux de l'assurance prêt immobilier 20 ans non-fumeur 0,05% 20 ans fumeur 0,08% 30 ans non-fumeur 0,09% 30 ans fumeur 0,13% 40 ans non-fumeur 0,17% 40 ans fumeur 0,25% 50 ans non-fumeur 0,31% 50 ans fumeur 0,33%

Vous souhaitez connaître votre capacité d'emprunt selon les taux d'intérêts ? Rendez-vous sur le site du Service Public pour connaître votre potentiel crédit immobilier, le montant de votre assurance emprunteur, la durée du crédit ainsi que les mensualités souhaitées. Vous trouverez le formulaire juste ici.

Contrairement à une assurance auto ou une assurance habitation, l'assurance prêt immobilier n'est pas obligatoire. Mais dans les faits, elle est systématiquement exigée par l'organisme prêteur vous accordant un crédit immobilier. Si vous souhaitez échapper à cette assurance, vous pouvez mettre en garantie vos biens, mais cela n'est généralement accepté que pour les emprunteurs ayant un patrimoine élevé.

Lorsque l'assurance est facultative, en fonction du montant emprunté et de la durée de remboursement, l'emprunteur peut avoir intérêt à la souscrire pour pouvoir rembourser ses mensualités en cas d'accident de la vie.

Le questionnaire médical était une question centrale lors des débats animés entre députés et sénateurs. Désormais, le questionnaire médical sera supprimé pour les prêts d'un montant inférieur à 200 000 euros, jusqu'à 400 000 euros pour un couple. Attention, cette nouvelle mesure ne s'appliquera que si, et uniquement si, l'échéance du prêt est prévue avant le 60ème anniversaire de l'assuré.

Cette nouvelle mesure représente une progression non négligeable pour tous les patients souffrant de pathologies cancéreuses, psychiques ou respiratoires, entre autres. Avant la réforme, ces emprunteurs étaient dans l'obligation de déclarer leur maladie, ce qui générait forcément une augmentation significative du montant de leur assurance. C'est désormais de l'histoire ancienne avec cette suppression du questionnaire médical, dont plus de la moitié des emprunteurs seraient concernés.

Vous avez terminé votre traitement contre un cancer ou face à l'hépatite C et vous êtes en rémission ? Double bonne nouvelle, la réduction du droit à l'oubli a également été adoptée ! Il ne faudra plus attendre que 5 ans après votre rémission pour ne plus avoir à le déclarer à votre assureur. Auparavant, ce délais était de 10 ans. Il est donc divisé par deux dans le cadre de la réforme de l'assurance emprunteur. La période pendant laquelle des coûts supplémentaires peuvent être imputés à l'assuré est donc beaucoup plus courte, ce qui devrait permettre aux assurés de faire des économies.

L'assurance emprunteur couvre principalement trois types de risques : le risque de décès, le risque d'invalidité et le risque de perte d'emploi. En cas de décès de l'assuré, l'assureur rembourse le capital restant à l'établissement financier. La garantie invalidité "peut porter sur l'invalidité fonctionnelle, l'inaptitude à exercer une activité professionnelle ou la perte totale et irréversible d'autonomie", précise la Fédération française de l'assurance. Dans ce cas, l'assureur rembourse la totalité ou une partie du capital restant en fonction du contrat souscrit par l'assuré. Il existe aussi une garantie contre la perte d'un emploi. En fonction de votre contrat, l'assureur remboursera à l'établissement financier tout ou partie du capital restant.

La banque auprès de laquelle vous souscrivez un crédit vous propose généralement un contrat d'assurance emprunteur. Si souscrire à ce contrat est commode, il n'est pas forcément la meilleure solution financière.

Une autre solution est de choisir soi-même un contrat chez un assureur. Cela s'appelle la délégation d'assurance. Par ce moyen, il est possible d'obtenir un contrat plus intéressant. Détail important, si vous choisissez cette voie le contrat "présenté [à l'établissement de crédit] doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance proposé par l'organisme de crédit", rappelle la Fédération française de l'Assurance. Si tel est le cas, l'établissement financier dans lequel vous avez souscrit votre emprunt ne pourra pas le refuser.

Pendant l'avancée de votre dossier de prêt, l'établissement de crédit vous remet, en général, une fiche d'information standardisée (FSI). "Cette fiche présente notamment les garanties d'assurance exigées par l'organisme de crédit pour l'octroi d'un prêt, ainsi qu'un exemple chiffré du coût de l'assurance", explique la Fédération française de l'assurance. Cette fiche standard précède la remise d'une fiche personnalisée en lien avec votre dossier de crédit.

La fiche personnalisée est essentielle si vous choisissez un autre assureur que celui proposé par votre établissement financier. Elle vous permettra de comparer les offres et de vous assurer que le niveau d'assurance est similaire entre le contrat auquel vous souscrivez et celui proposé par l'établissement financier. Une fois l'assurance emprunteur souscrite, vous devrez remettre le dossier de l'assureur à l'établissement de crédit pour que celui-ci valide le contrat.