Les experts sont unanimes : voici ce qu'il ne faut jamais faire à un distributeur automatique

Les tentatives de fraude sont nombreuses : mieux vaut donc connaître les bons gestes à réaliser au moment de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets.

Avec l'essor du paiement par carte bancaire ou directement sur le smartphone, on les utilise un peu moins, au point que certains ont même disparu de nos centre-villes ces derniers mois, remplacés par des distributeurs uniques, communs à plusieurs banques. Il n'empêche que les distributeurs automatiques de billets font encore partie intégrante de notre quotidien. Pour le meilleur et pour le pire...

Rien n'a vraiment changé depuis leur arrivée. Ces appareils restent la cible privilégiée des escrocs et ces derniers déploient des méthodes toujours plus ingénieuses pour dérober votre argent ou vos données bancaires. Si bien que les autorités continuent de publier des recommandations, tout en s'adaptant aux nouvelles techniques. Que disent justement les experts sur les gestes à éviter ou au contraire à faire absolument pour se protéger des fraudes aux distributeurs ?

Le "skimming" constitue probablement la technique la plus sophistiquée. Les criminels placent un lecteur frauduleux sur le terminal pour copier les données de la carte bancaire. Couplé à une mini-caméra ou un faux clavier, ce dispositif leur permet de récupérer également le code secret. La préfecture de Côte d'Or souligne que "l'appareil (le skimmer) se charge de retenir votre carte jusqu'à ce que l'escroc, qui vous a observé ou filmé en train de composer votre code secret, ne la récupère."

Mais elle n'est pas la seule ! La technique des billets bloqués reste l'une des plus répandues. Les malfaiteurs installent alors un dispositif artisanal dans la fente de sortie, empêchant la distribution des billets. Pensant à une simple panne, la victime s'éloigne, permettant aux escrocs de récupérer tranquillement l'argent coincé. Le "collet marseillais" est une variante mais représente une autre méthode courante. Un dispositif retient la carte dans l'appareil tandis qu'un complice se présente pour aider la victime, l'incitant à ressaisir son code confidentiel qu'il mémorise discrètement.

Pour déjouer ces pièges, plusieurs réflexes s'imposent. Il convient d'abord d'examiner attentivement le distributeur avant toute utilisation, en vérifiant l'absence de double façade ou d'éléments suspects. La saisie du code doit toujours s'effectuer en cachant le clavier avec la main libre. Le ministère de l'Intérieur recommande de "vérifier s'il y a une petite caméra ou un clavier différent" et de "mettre votre main libre sur le clavier du distributeur pour cacher la saisie du code confidentiel."

En cas d'incident, la réactivité est cruciale. Si aucun billet ne sort après validation de la transaction, il faut immédiatement vérifier la fente de distribution et contacter la banque via le numéro affiché sur le distributeur. La Banque de France préconise même trois actions immédiates : faire opposition, signaler aux forces de l'ordre et contester les opérations frauduleuses auprès de sa banque. L'Observatoire des moyens de paiement rappelait que "le préjudice des fraudes aux cartes bancaires" atteignait "1,19 milliard d'euros en 2024", illustrant l'ampleur du phénomène qui touche particulièrement les retraits effectués la nuit, les jours fériés ou dans des lieux isolés. Autant de situations où il vaut mieux redoubler de vigilance...