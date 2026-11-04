Cyberattaque au Crédit Mutuel : 118 millions d'euros volés après des "opérations frauduleuses" ? Ce que l'on sait

Exclusif Fraude chez Crédit Mutuel Arkéa (@cmarkea) : comment un réseau a vidé les comptes de sa banque en ligne @Fortuneo En croisant le témoignage de nouvelles sources avec ce que montrent les analyses onchain, on peut désormais reconstituer, étape après étape, le chemin qua suivi largent. Les montants initialement évoqués (l'équivalent de 133 millions de dollars) pourraient être beaucoup plus importants. ---- Étape 1 : la sortie des fonds de la banque Selon mes informations, c'est plus exactement @Fortuneo (la banque en ligne du groupe) qui a été victime de l'attaque. J'avais contacté hier le groupe Crédit Mutuel Arkea, et celui-ci n'avait ni confirmé, ni démenti. Selon les premières constatations auprès de mes sources, les fraudeurs ont pu émettre des virements depuis Fortuneo en fixant eux-mêmes le nom du bénéficiaire. Cela reviendrait en pratique à pouvoir envoyer des fonds à nimporte quel titulaire de compte dans le monde, sous le nom de leur choix. Reste à savoir comment ils ont réussi à faire ça. Une source, intégrée au milieu des hackers et qui suit de près cette affaire, avance deux hypothèses auprès de moi : - La première serait une compromission des systèmes de paiement de la banque, restée invisible pendant plusieurs jours, un scénario quelle nhésite pas à qualifier d"apocalyptique" pour la cybersécurité bancaire. - Mais elle penche plutôt pour une faille humaine en interne. "Je pense que cest un humain plutôt que de la cybersécurité", ma-t-elle expliqué, en évoquant une variante de larnaque au président (consistant à usurper lidentité dun dirigeant pour obtenir quelque chose dun collaborateur) montée par un réseau francophone. ---- Étape 2 : des comptes crypto ouverts avec de fausses identités Pendant ce temps, des réseaux spécialisés ont ouvert des comptes sur des plateformes déchange de cryptos (d'abord @Krakenfx) avec des identités falsifiées assez solides pour passer les procédures de vérification KYC. "Des structures parfaitement rodées", selon une source. Chaque virement depuis Fortuneo était ensuite envoyé au nom exact du titulaire du compte crypto ciblé. De quoi franchir sans encombre les contrôles de concordance entre lémetteur du virement et le propriétaire du compte. Ce nest pas un détail : on ne parlerait donc pas de comptes de la banque piratés sur ces plateformes, mais de comptes créés par les fraudeurs eux-mêmes puis alimentés par des virements frauduleux de Fortuneo. Ce qui colle avec la position de Kraken, la plateforme ayant assuré que ses systèmes de sécurité navaient pas été compromis et quaucun compte client navait été pris en main par des tiers. ---- Étape 3 : conversion en stablecoins et retraits Une fois arrivé sur les plateformes, largent fiat était converti en stablecoins puis retiré vers des portefeuilles externes, le premier retrait partant de @OKX le 1er novembre à 12h25 UTC et le suivant de Kraken, 44 minutes plus tard. Le cabinet danalyse @Bitquery_io a tracé des retraits depuis des comptes chez Kraken, @Cryptocom et OKX Ça a duré plusieurs jours. L'enquêteur onchain @ZachXBT avançait dabord un montant de plus de 106 millions de dollars, avant de relever son estimation au-delà de 133 millions en découvrant 27 millions de retraits supplémentaires, dont une partie effectuée après sa première alerte publique. Daprès ma source, Kraken aurait commencé à geler les fonds dans la nuit de lundi à mardi. Résultat, le réseau se serait rabattu sur dautres plateformes. ---- Étape 4 : le blanchiment onchain La suite est allée très vite. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, 63 millions de dollars de stablecoins ont été échangés contre 27 553 ETH via UniswapX. Les fonds ont ensuite été éparpillés. Selon ZachXBT, lauteur les a fait passer par des services déchange instantané, en a converti une partie en Monero et sest servi de passerelles entre plusieurs blockchains (il cite WellWallet et Kyrrex parmi les services ayant reçu des transferts, et Wagyu comme voie de conversion vers le Monero). Or le Monero a justement été conçu pour rendre invisibles lexpéditeur et le destinataire dune transaction, montant compris. Autant dire que toute récupération devient extrêmement difficile désormais. ---- Des montants peut-être bien supérieurs Ces 133 millions ne couvrent que ce qui se voit sur blockchain. Une source me parle de sommes nettement plus élevées, sorties par des réseaux de décaissement qui ne passent pas par la blockchain (pas de la crypto). ZachXBT laisse toutefois entendre, lui aussi, que des pertes supplémentaires ont pu transiter par des transactions de gré à gré (OTC), non incluses dans ses estimations. ---- Qui est derrière le réseau ? ZachXBT a écarté la piste du groupe Lazarus et, plus largement, celle de la Corée du Nord, pourtant la première à laquelle on pense dès que des sommes pareilles sévaporent onchain. Le profil est ici différent. Selon une source, il faudrait plutôt regarder du côté des réseaux franco-israéliens installés en Israël. Ce sont eux qui ont industrialisé larnaque au président au cours des années 2010, au point den faire une spécialité bien identifiée des enquêteurs français, et leur savoir-faire colle assez bien avec ce quon observe à chaque étape du circuit. Lusurpation didentité, dabord. Puis cette capacité à faire passer des ordres de virement pour parfaitement légitimes, qui est au cur de leur méthode depuis le début. Ce qui rejoint la variante de larnaque au président évoquée plus haut. Et les structures rodées capables douvrir des comptes sous fausse identité chez Kraken ou ailleurs. ---- Ce qui reste inexpliqué Comment les attaquants ont-ils eu accès aux fonds ? Quel est le montant total du préjudice ? Les fonds appartenaient-ils à la banque (trésorerie, liquidités) ou aux clients ? Pourquoi les seuils d'alerte de la banque n'ont pas été activés pendant ces 2 à 3 jours ? L'incident est-il encore en cours ? On l'ignore pour le moment, et le groupe Crédit Mutuel Arkéa na pas encore communiqué (je rajouterai leur déclaration ci-dessous lorsqu'elle arrivera). Selon mes sources, lopération avait été repérée depuis plusieurs jours dans les réseaux de blanchiment internationaux alors quau sein même du groupe bancaire, elle semblait passer complètement inaperçue pour la plupart des gens que j'ai pu contacter. La question centrale reste entière : comment des virements de cette ampleur ont-ils pu sortir pendant plusieurs jours sans déclencher dalerte ? Cette affaire semble d'ores et déjà tristement historique pour l'industrie bancaire.