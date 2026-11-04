Cyberattaque au Crédit Mutuel : 118 millions d'euros volés après des "opérations frauduleuses" ? Ce que l'on sait

La Rédaction

Cyberattaque au Crédit Mutuel : 118 millions d'euros volés après des "opérations frauduleuses" ? Ce que l'on sait Le Crédit Mutuel annonce ce mercredi 4 novembre avoir été victime d'une cyberattaque. Quelles sont les conséquences pour les clients de la banque ?

Une cyberattaque a eu lieu au Crédit Mutuel. La banque reconnaît l'incident ce mercredi 4 novembre 2026 et indique que "des opérations frauduleuses" ont pu avoir lieu. Le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa ajoute que l'incident est "aujourd'hui maitrisé".

Mais le groupe dont le siège est situé dans le Finistère ne confirme pas les montants éventuellement dérobés par les hackers. Or, le journal Le Télégramme évoque la somme de 133 millions de dollars, soit environ 118 millions d'euros, s'appuyant sur les chiffres d'un enquêteur indépendant, ZachXBT, qui relatait l'attaque ce mercredi matin. ZachXBT s'est notamment spécialisé dans les transferts de fonds vers les cryptomonnaies, une piste qui serait privilégiée dans cette attaque visant à dérober l'argent puis à la transformer en cryptomonnaies. Selon Le Télégramme, la Banque de France a été avertie de la situation.

Le journaliste Grégory Raymond évoque de son côté un piratage qui serait parti de Fortunéo, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Quel sera l'impact de ce piratage pour les clients du Crédit Mutuel ? La réponse de la banque

Certains virements seraient impossibles à réaliser ce mercredi matin pour les clients mais la banque assure que cet incident "n'a aucune conséquence financière pour eux".

Le groupe Crédit Mutuel Arkea a réagi mercredi dans la matinée via un communiqué à retrouver ci-dessous : "Nous tenons à rassurer l'ensemble de nos clients : cet incident n'a aucune conséquence financière pour eux. Leurs intérêts sont pleinement protégés. Dès la détection de cette attaque, nos équipes se sont immédiatement mobilisées et ont pris, par mesure de précaution, la décision de suspendre temporairement certaines transactions afin de sécuriser les opérations et de prévenir tout nouveau mouvement frauduleux. La reprise de ces opérations interviendra rapidement, dans des conditions de sécurité optimales, dès lors que les dernières vérifications et mesures de sécurisation auront été réalisées".

Dernières mises à jour

11:50 - Crédit Mutuel : des fonds solides pour faire face à l'attaque ?

Si le montant global de la cyberattaque n'a pas été confirmé par le groupe Arkéa - Crédit Mutuel ce mercredi 4 novembre, plusieurs spécialistes, dont le journaliste indépendant Grégory Reymond, évoquent une somme dépassant les 100 millions d'euros dérobés par les hackers. Le montant paraît donc colossal mais que représente-t-il pour le groupe bancaire installé historiquement en Bretagne ? Selon les derniers rapports, les fonds propres du groupe s'élèveraient à 10 milliards d'euros. Arkea Crédit Mutuel assurait dans son communiqué publié ce mercredi matin que l'incident "n’a aucune conséquence financière pour eux".

11:40 - "L'attaque a duré plusieurs jours" selon ZachXTB qui a révélé l'affaire

ZachXTB, internaute et enquêteur indépendant spécialisé dans les affaires de cyberattaque via des cryptomonnaies, avait sonné l'alerte mercredi en publiant un message sur son compte Télégram. "Il s’agirait du Crédit Mutuel Arkéa, une banque française dont les actifs s’élèvent à 235 milliards de dollars, victime d’une attaque financière de plus de 133 millions de dollars", expliquait-il ce matin, quelques minutes avant la confirmation de la la cyberattaque par le groupe Arkéa Crédit Mutuel. Il y précise que "l'attaque a duré plusieurs jours". Le groupe n'a pas donné de montant ni de précisions sur le préjudice subi mais ZachXTB assure que le montant dérobé pourrait être encore plus important si les pirates ont "envoyé des fonds hors de la blockchain".

11:25 - France Info annonce aussi un montant de plus de 100 millions d'euros dérobés

Alors que le groupe Arkéa Crédit Mutuel a confirmé ce mercredi 4 novembre avoir été victime d'une cyberattaque mais ne confirme pas le montant dérobé, Franceinfo évoque un "piratage de plus de 100 millions d'euros", confirmant les informations du journal Le Télégramme qui évoquait plus tôt dans la journée une somme de 118 millions d'euros, argent transformé en cryptomonnaies par les pirates pour le faire sortir de la banque.

11:18 - Crédit Mutuel : pourquoi certains virements sont impossibles ? L'explication de la banque

Alors que Le Télégramme assure ce mercredi que certains virement bancaires sont impossibles à réaliser pour les clients du Crédit Mutuel, le groupe Arkéa Crédit Mutuel précise dans un communiqué avoir pris des mesures. Elles pourraient expliquer ces blocages constatés par les clients du groupe bancaire. "Nos équipes se sont immédiatement mobilisées et ont pris, par mesure de précaution, la décision de suspendre temporairement certaines transactions afin de sécuriser les opérations et de prévenir tout nouveau mouvement frauduleux. La reprise de ces opérations interviendra rapidement, dans des conditions de sécurité optimales, dès lors que les dernières vérifications et mesures de sécurisation auront été réalisées", précise Arkea Crédit Mutuel ce mercredi.